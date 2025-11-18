Se arrepintió de irse de River justo antes del regreso de Gallardo y ahora salió a bancarlo en el mal momento: “No tengo dudas”

Más allá de seguir con chances de apostar al título del Torneo Clausura para salvar un año donde nada salió como se esperaba, en River hay una gran decepción por ya no depender de sí mismo para lograr la clasificación a la Copa Libertadores de 2026 por Tabla Anual. Habiendo finalizado en la cuarta posición, la única chance que le queda al equipo que conduce Marcelo Gallardo es ser campeón, o caso contrario esperar que se corone alguno de los tres equipos que lo superaron en esa clasificación: Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors.

Mientras transitaba un difícil presente deportivo, que se agudizó con las eliminaciones en cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras y en semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, El Muñeco prolongó su vínculo con el club en la primera gran decisión que tomó Stéfano Di Carlo como flamante presidente.

Entre los hinchas, en cambio, las aguas están divididas en relación a la capacidad que puede o no tener Gallardo para revertir la situación, siendo el actual el momento con menor porcentaje de imagen positiva desde su llegada al club como entrenador en mayo de 2014 para reemplazar al otro entrenador que se convirtió en ídolo: Ramón Díaz.

Quien sí demostró tener plena confianza en El Muñeco y en sus argumentos para revertir el mal momento fue Matías Suárez, delantero que llegó al club bajo su conducción y que se arrepintió de tomar la decisión de marcharse cuando Martín Demichelis ocupó el cargo de entrenador, poco antes de confirmarse el regreso de Gallardo.

El delantero está participando de la Copa Potrero.

Mientras participa de la Copa Potrero, sin club tras desvincularse de Unión Española de Chile a mediados de año, el cordobés reflexionó sobre la actualidad del Millonario. “Opinar estando afuera siempre es más fácil, porque uno ve todo con más tranquilidad, sin presión. La verdad, confío muchísimo en el técnico que tiene River. Marcelo (Gallardo) va a sacar esto adelante, no tengo dudas”, comenzó diciendo en diálogo con SportsCenter.

Y agregó: “También hay gran calidad de jugadores. Es verdad que está pasando un mal momento futbolístico. Yo creo, y lo llevo solamente para ese lado, que es futbolístico. No están saliendo las cosas, pero confío plenamente en el plantel y en Marcelo”.

Colidio, su favorito

En un presente en el que se hace difícil destacar rendimientos en River, Matías Suárez apostó sus fichas a Facundo Colidio como el nombre que puede ser determinante en los playoffs del Clausura 2025 de la Copa de la Liga, que enfrentarán al Millonario ante Racing y como visitante en octavos de final. “Me gusta mucho. Hoy está lesionado, pero cada vez que le ha tocado jugar y estar ha sido la figura de River”, destacó.

