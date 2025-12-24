Moretti explicó por qué Boca no puede fichar a Gastón Hernández y Cuello de San Lorenzo: “Se lo expliqué a Riquelme”

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, salió a enterrar cualquier posibilidad de que Gastón Hernández, que ya había aceptado condiciones para salir, y Alexis Cuello, otro que interesa, puedan convertirse en refuerzos de Boca para inicios de 2026. Además, reconoció que en junio ya había tenido una conversación con Juan Román Riquelme en la que le explicó por qué no podía venderle al defensor central.

“Hay un tema con el que la gente se confunde. San Lorenzo no puede venderle a Boca jugadores porque hay un embargo del fondo suizo en Boca. De hecho tienen embargado 700 mil dólares de (Agustín) Martegani”, dijo en diálogo con DSports Radio.

“Vos para venderle a Boca tenés que sobrepasar el monto del embargo, que son casi 5 millones de dólares. No te conviene venderle a Boca“, explicó. Y aclaró: “Cuando se fue (Malcom) Braida, él pagó la cláusula de salida, no es que fue una venta de San Lorenzo a Boca”.

Marcelo Moretti se refirió también al diálogo que mantuvo a mediados de año con Juan Román Riquelme para explicarle la misma situación, también cuando el Xeneize tenía las intenciones de incorporar a Gastón Hernández a pedido de Miguel Ángel Russo.

“En junio me llamó Riquelme, cuando estaba Miguel de técnico, por el Tonga (Hernández). Yo le expliqué lo mismo. Le dije ‘mirá, no hay forma de venderte un jugador porque para vender tenés que sobrepasar el monto del embargo, que eran 5 millones de dólares. Obviamente la gestión en ese caso se vino abajo por el tema del embargo”, recordó.

Boca podría cerrar esta semana su primer refuerzo

Según avanzaron desde Colombia, Boca podría cerrar de manera favorable la operación por Marino Hinestroza el próximo viernes, por una suma inferior a los 6 millones de dólares que exigían desde Atlético Nacional de Medellín.

Más allá que todavía falta resolver, o al menos comunicar públicamente, quien será el entrenador al momento de iniciar la pretemporada 2026, la dirigencia del Xeneize quiere contar con el extremo colombiano desde el viernes 2 de enero en Boca predio.

En síntesis

