Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Argentino

Moretti explicó por qué Boca no puede fichar a Gastón Hernández y Cuello de San Lorenzo: “Se lo expliqué a Riquelme”

El presidente del Ciclón dijo ya haberle explicado al del Xeneize por qué no pueden venderle jugadores.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El presidente de San Lorenzo habló de la inconveniencia de venderle a Boca.
© AFP via Getty ImagesEl presidente de San Lorenzo habló de la inconveniencia de venderle a Boca.

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, salió a enterrar cualquier posibilidad de que Gastón Hernández, que ya había aceptado condiciones para salir, y Alexis Cuello, otro que interesa, puedan convertirse en refuerzos de Boca para inicios de 2026. Además, reconoció que en junio ya había tenido una conversación con Juan Román Riquelme en la que le explicó por qué no podía venderle al defensor central.

“Hay un tema con el que la gente se confunde. San Lorenzo no puede venderle a Boca jugadores porque hay un embargo del fondo suizo en Boca. De hecho tienen embargado 700 mil dólares de (Agustín) Martegani”, dijo en diálogo con DSports Radio.

“Vos para venderle a Boca tenés que sobrepasar el monto del embargo, que son casi 5 millones de dólares. No te conviene venderle a Boca“, explicó. Y aclaró: “Cuando se fue (Malcom) Braida, él pagó la cláusula de salida, no es que fue una venta de San Lorenzo a Boca”.

Marcelo Moretti se refirió también al diálogo que mantuvo a mediados de año con Juan Román Riquelme para explicarle la misma situación, también cuando el Xeneize tenía las intenciones de incorporar a Gastón Hernández a pedido de Miguel Ángel Russo.

“En junio me llamó Riquelme, cuando estaba Miguel de técnico, por el Tonga (Hernández). Yo le expliqué lo mismo. Le dije ‘mirá, no hay forma de venderte un jugador porque para vender tenés que sobrepasar el monto del embargo, que eran 5 millones de dólares. Obviamente la gestión en ese caso se vino abajo por el tema del embargo”, recordó.

Tweet placeholder
Publicidad

Boca podría cerrar esta semana su primer refuerzo

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

ver también

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Según avanzaron desde Colombia, Boca podría cerrar de manera favorable la operación por Marino Hinestroza el próximo viernes, por una suma inferior a los 6 millones de dólares que exigían desde Atlético Nacional de Medellín.

Más allá que todavía falta resolver, o al menos comunicar públicamente, quien será el entrenador al momento de iniciar la pretemporada 2026, la dirigencia del Xeneize quiere contar con el extremo colombiano desde el viernes 2 de enero en Boca predio.

En síntesis

  • Marcelo Moretti descartó transferir a Gastón Hernández y Alexis Cuello a Boca.
  • Un embargo de 5 millones de dólares impide ventas directas de San Lorenzo a Boca.
  • Boca podría cerrar a Marino Hinestroza el viernes por menos de 6 millones.
Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias
Boca Juniors

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Las únicas 2 negociaciones que Boca tiene abiertas y espera cerrar cuanto antes
Boca Juniors

Las únicas 2 negociaciones que Boca tiene abiertas y espera cerrar cuanto antes

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias
Boca Juniors

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Loyola, a un paso de jugar en Santos con Neymar
Fútbol Argentino

Loyola, a un paso de jugar en Santos con Neymar

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo