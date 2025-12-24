Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

El Mundo Boca no para ni siquiera en Navidad. El Xeneize está enfocado en cerrar a sus primeros refuerzos y, al mismo tiempo, espera concretar algunas salidas de jugadores que no seguirán formando parte del proyecto futbolístico. A continuación, todo lo que tenés que saber este miércoles 24 de diciembre.

Lucas Blondel rompió el silencio: “Es difícil no sentirse útil”

De cara a un 2026 con regreso a la Copa Libertadores, Boca Juniors está enfocado en la confección del plantel para afrontar los desafíos del próximo año. Mientras la dirigencia busca refuerzos, la lista de bajas también se completa poco a poco y Lucas Blondel es uno de los jugadores que saldría pronto.

Su futuro se define por estos días y, mientras tanto, el futbolista brindó una entrevista a La Fábrica del Podcast, dónde tocó temas variados sobre su estadía en Boca y cómo se sintió en este último año sin oportunidades.

Confirman que Hinestroza arrancará la pretemporada con Boca

Solo faltan un par de días para que Boca inicie su pretemporada en Ezeiza y todavía no hubo confirmación de la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador ni se cerró la llegada de ningún refuerzo para iniciar los entrenamientos con el plantel el próximo viernes 2 de enero.

En Colombia, sin embargo, confirmaron que El Xeneize sí tendrá un nuevo jugador desde el inicio de la pretemporada 2026, pues aseguraron que está acordado para ese entonces el arribo de Marino Hinestroza, futbolista que dejará Atlético Nacional de Medellín por alrededor de 6 millones de dólares.

La respuesta de Dybala al último llamado de Boca

Desde hace varias semanas, los dirigentes de Boca están trabajando de lleno en la posible adquisición de Paulo Dybala, quien se encuentra en AS Roma y desea llegar al club presidido por Juan Román Riquelme para reencontrarse con Leandro Paredes.

Durante las últimas horas, el periodista Leandro Aguilera fue consultado en Radio Continental por el estado de la negociación por el campeón del mundo en Qatar 2022, donde dejó en claro que hubo un nuevo contacto entre los directivos azules y oro y el futbolista. “Lo llamaron y le pidió por favor que lo esperen hasta junio”, sostuvo el cronista.

Boca le abre la puerta de salida a 4 jugadores

En un principio, Agustín Martegani, Lucas Janson, Nicolás Orsini y Norberto Briasco tuvieron rodaje, fueron titulares y sumaron muchos minutos. Sin embargo, la bajísima producción de los cuatro provocó que los entrenadores se negaran a darles minutos porque no eran compatibles con lo que buscaban. Así fue como los últimos dos emigraron a préstamo.

Durante su estadía en Boca, que este 2025 llegó a su fin y a partir del próximo año tendrán que jugar en otra institución porque no tendrán lugar en la consideración del proyecto futbolístico, Janson afrontó 47 partidos, mientras que Martegani jugó en 13 ocasiones. Por su parte, Briasco estuvo presente en 56 juegos y Orsini en 36.

