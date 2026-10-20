Nicolás Ramírez denunció amenazas de dirigentes de Huracán en el partido ante Gimnasia de La Plata

En el informe del encuentro, el árbitro aseguró que desde la directiva del local se acercaron a su vestuario en el entretiempo.

En la victoria de Gimnasia de La Plata ante Huracán por 2 a 1 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, ocurrió una situación particular, debido a que el árbitro del encuentro, Nicolás Ramírez, tardó más de 20 minutos en volver para iniciar el segundo tiempo del compromiso.

Días después de este partido, El Gráfico publicó el informe que escribió Ramírez, en el que aseguró que demoró su regreso al campo de juego del Ducó debido a que recibió amenazas por parte de la dirigencia del elenco de Parque Patricios, que en ese momento caía por 1 a 0.

“El entretiempo duró 20 minutos, con 5 minutos de demora, debido a que al finalizar el primer tiempo y en el retorno al vestuario de árbitros, autoridades del equipo local se encontraban en proximidad al ingreso, quienes comenzaron a increparnos con protestas airadas en desacuerdo con decisiones arbitrales del primer tiempo”, inició el informe.

“Luego de ingresar el equipo arbitral al vestuario, golpearon en reiteradas oportunidades la puerta queriendo ingresar. Antes de regresar al segundo tiempo, se acerca el personal policial anunciando que el vicepresidente del club local (David Garzón) quería ingresar al vestuario de árbitros para conversar”, siguió.

“No autorizamos el ingreso a nadie, y en disconformidad comenzaron a insultar y amenazar desde la zona de ingreso al campo de juego. Solicitamos al responsable de la liga profesional y personal policial a cargo del operativo que nos garantice el retorno al campo de juego para disputar el segundo tiempo sin cruzarnos con directivos del club para evitar diálogos y un mal momento para el equipo arbitral“, continuó el árbitro.

Para cerrar, explicaron que tuvieron que pedir garantías de seguridad para volver al segundo tiempo: “Una vez que nos informan sobre las garantías del trayecto al campo de juego, salimos del vestuario custodiados por el personal policial para disputar el segundo tiempo”.

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