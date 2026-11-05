El árbitro, que descansó en la última fecha del Torneo Clausura, fue el elegido para dirimir justicia en la final por el primer ascenso.

El nombre de Nicolás Ramírez todavía sigue retumbando en el fútbol argentino como consecuencia de la polémica actuación del árbitro en el Superclásico del domingo pasado entre Boca Juniors y River Plate. De hecho, Stefano Di Carlo, presidente del conjunto Millonario, expresó públicamente que solicitó que el club no vuelva a ser dirigido por este juez.

En medio de ese panorama, Ramírez descansará en esta última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional. Según se argumentó desde la Asociación del Fútbol Argentino, su ausencia tuvo que ver con una operación que ya estaba programada de antemano y no con algo relacionado con su desempeño.

De todas maneras, este jueves se supo cuál será el próximo partido de Ramírez. Y el mismo tiene que ver, nada más ni nada menos, que con una gran final. La misma tiene que ver con el trascendental partido que pondrá frente a frente a Godoy Cruz de Mendoza y Tristán Suárez, por el primer ascenso rumbo a la máxima categoría.

El cotejo, a desarrollarse el domingo 15 de noviembre en el Estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba, tendrá que ver con la final entre los ganadores de ambas zonas de la segunda división del fútbol argentino. El vencedor de dicho compromiso entre el Tomba y el Lechero disputará la próxima edición de la Liga Profesional.

Godoy Cruz vs. Tristán Suárez, la final por el ascenso

El partido entre Godoy Cruz de Mendoza y Tristán Suárez, correspondiente a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, se llevará a cabo el próximo domingo 15 de noviembre, desde las 17 horas, en el Estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba.

Así quedaron las posiciones de la Primera Nacional