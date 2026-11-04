Stefano Di Carlo reveló el pedido a AFA tras el Superclásico: “Que Ramírez no dirija más a River”

Pese a que se expresó de manera virtual en pleno Superclásico, este miércoles Stefano Di Carlo habló por primera vez desde la derrota de River en el Estadio Alberto J. Armando del pasado domingo, donde las polémicas arbitrales de Nicolás Ramírez fueron protagonistas del partido ante Boca.

En diálogo con ESPN F12, el Presidente de River rompió el silencio y liquidó la performance del colegiado en el Superclásico: “El análisis no vale la pena ahondar en todo lo que vimos, un arbitraje desastroso. Siempre están los errores propios y la autocrítica que tenemos que hacer. En relación al tuit, es una mirada negativa de Ramírez, que es un mal árbitro y alguien que fue decididamente a complicar el partido. Después la dinámica arbitral que diseña AFA no es nada que no sepamos”, comenzó.

Luego, fue más a fondo y reveló la intención que tiene River de ahora en más con el árbitro oriundo de González Catán: que no sea nunca más el encargado de impartir justicia en un partido del Millonario. “Lo único para agregar es que pedimos que Ramírez no nos dirija más. Hemos pedido eso por nota. Antes no lo pedimos, porque ya es tal la cantidad de situaciones incómodas que hay con los árbitros, que en 5 partidos de 11 tuvieron complejidades”.

En relación a las polémicas arbitrales en los partidos recientes de River, Di Carlo agregó: “Después de estos partidos lo hicimos y tampoco me parece que es la posición que toma River ante los hechos que han pasado y termina con el famoso penal a Ángel Correa en cancha de Tigre. Desde allí aguantamos muchas situaciones que intentamos administrar con prudencia durante mucho tiempo. De hecho, estamos hace 13 años en la administración del club y entendemos y convivimos con situaciones como esta desde hace mucho tiempo. En un punto hay que advertir y la prioridad que tenemos es el fútbol de River. Esta situación es cada vez más hostil con River y cuando vimos que no les importa nada salimos y planteamos que está ocurriendo esto”.

Nicolás Ramírez, árbitro del fútbol argentino.

Por último, sobre este asuntó, el mandamás millonario cerró: “Después hubo una consecución de partidos y volvemos a ratificar esto. Es una reacción a una agresión, nadie quería poner esta cuestión arbitral en la agenda. Lo que lo impuso en la agenda es la realidad y hay que hablar del problema sistémico“.

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El tuit de Stefano Di Carlo en pleno Superclásico

El propio presidente de la entidad del barrio porteño de Núñez fue contundente por intermedio de las redes sociales al despacharse con una fuerte denuncia contra la AFA.

“Cuando los errores favorecen siempre a los mismos, dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos”, exteriorizó la máxima autoridad de River, mostrándose muy molesto por las decisiones arbitrales.

Ponzio también arremetió contra el arbitraje

En conferencia de prensa post Superclásico, Leonardo Ponzio disparó contra el arbitraje y lo responsabilizó por la derrota de su equipo. En más de una respuesta, el entrenador interino atacó a Ramírez y los encargados del VAR.

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“Lo vieron ustedes. Pudimos hacer poco de lo que quisimos. Ir a buscar. Al quedarse con un hombre menos marca la tendencia del partido. Queríamos que el arbitraje y el VAR quedaran exentos de todo esto. Vuelve a reiterarse que el VAR interfiere en muchos casos en contra nuestro y en muchos casos no interfiere”, dijo Ponzio.

Cuándo es el próximo partido de River

Por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026, River Plate enfrentará el próximo jueves 5 a las 15:00 frente a Aldosivi en Mar del Plata con el objetivo de acomodarse lo mejor posible de cara a los Playoffs.