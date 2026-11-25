El árbitro de AFA viene de una seguidilla de partidos rodeados de polémica y fue frenado por la Liga Profesional para lo que viene.

Nicolás Ramírez estuvo en el ojo de la tormenta a lo largo del último mes desde su actuación en el Superclásico. El árbitro recibió críticas desde todos los sectores por el manejo de aquel Boca – River. Pero sumó más capítulos polémicos en las últimas semanas.

Posteriormente, AFA lo designó para la final de la Primera Nacional en la que Godoy Cruz venció con jugadas controversiales a Tristán Suárez. Como si fuera poco, Ramírez también dirigió en un duelo de octavos de final del Torneo Clausura 2026 que terminó en escándalo.

Fue en Gimnasia La Plata vs. Newell’s y su informe arbitral reveló cómo se dieron los incidentes tras el pitazo final. Ramírez repartió tarjetas luego de que todo se le fuera de las manos y los detalles quedaron plasmados en lo que manifestó.

Nicolás Ramírez en el Superclásico. (Foto: Getty)

En ese contexto, la Liga Profesional anunció quiénes serán los árbitros de los cruces de cuartos de final y Nicolás Ramírez no fue designado para ninguno de ellos. Tras las polémicas, el colegiado de 40 años fue frenado por AFA para esta instancia de los Playoffs.

El informe de Nicolás Ramírez sobre Gimnasia vs. Newell’s

Sobre la expulsión de Castillo (GELP) : “Emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno: actuó de manera ofensiva y humillante hacia los rivales, lo cual generó malestar y provocó que intentaran agredirlo, desencadenando la pelea generalizada entre los planteles”.

: “Emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno: actuó de manera ofensiva y humillante hacia los rivales, lo cual generó malestar y provocó que intentaran agredirlo, desencadenando la pelea generalizada entre los planteles”. Sobre la expulsión de Carrizo (NOB) : “Conducta violenta: se dirigió hacia el arquero rival sujetándolo de la camiseta y enseguida empujó a varios adversarios y le aplicó un violento cabezazo en el rostro a Marcelo Torres. Luego, protestó de manera airada y me aplicó un golpe en el brazo, provocando que la tarjeta cayera al suelo, antes de que debiera ser retirado del lugar por varios jugadores”.

: “Conducta violenta: se dirigió hacia el arquero rival sujetándolo de la camiseta y enseguida empujó a varios adversarios y le aplicó un violento cabezazo en el rostro a Marcelo Torres. Luego, protestó de manera airada y me aplicó un golpe en el brazo, provocando que la tarjeta cayera al suelo, antes de que debiera ser retirado del lugar por varios jugadores”. Sobre la expulsión de Arias (NOB): “Conducta violenta al ingresar al campo de juego al finalizar el partido y sujetar de la camiseta al arquero rival en medio de un principio de bronca del que debió ser separado por varias personas”.

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Los equipos arbitrales de los cuartos de final del Clausura

Vélez – Independiente

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Sebastián Habib

Instituto – River

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato

Rosario Central – Barracas Central

Árbitro: Pablo Dovalo

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mariano Ascensi

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Ganador de Boca – Ind. Rivadavia Mza. / Gimnasia

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlota

Así está el cuadro del Torneo Clausura 2026

Datos clave

Nicolás Ramírez no fue designado para dirigir los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 .

no fue designado para dirigir los cuartos de final del . Su informe arbitral detalló las expulsiones de Castillo , Carrizo y Arias tras Gimnasia vs. Newell’s .

, y tras . Facundo Tello, Nazareno Arasa, Pablo Dovalo y Darío Herrera dirigirán los cruces de cuartos.