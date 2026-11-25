Nicolás Ramírez estuvo en el ojo de la tormenta a lo largo del último mes desde su actuación en el Superclásico. El árbitro recibió críticas desde todos los sectores por el manejo de aquel Boca – River. Pero sumó más capítulos polémicos en las últimas semanas.
Posteriormente, AFA lo designó para la final de la Primera Nacional en la que Godoy Cruz venció con jugadas controversiales a Tristán Suárez. Como si fuera poco, Ramírez también dirigió en un duelo de octavos de final del Torneo Clausura 2026 que terminó en escándalo.
Fue en Gimnasia La Plata vs. Newell’s y su informe arbitral reveló cómo se dieron los incidentes tras el pitazo final. Ramírez repartió tarjetas luego de que todo se le fuera de las manos y los detalles quedaron plasmados en lo que manifestó.
Nicolás Ramírez en el Superclásico. (Foto: Getty)
En ese contexto, la Liga Profesional anunció quiénes serán los árbitros de los cruces de cuartos de final y Nicolás Ramírez no fue designado para ninguno de ellos. Tras las polémicas, el colegiado de 40 años fue frenado por AFA para esta instancia de los Playoffs.
El informe de Nicolás Ramírez sobre Gimnasia vs. Newell’s
- Sobre la expulsión de Castillo (GELP): “Emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno: actuó de manera ofensiva y humillante hacia los rivales, lo cual generó malestar y provocó que intentaran agredirlo, desencadenando la pelea generalizada entre los planteles”.
- Sobre la expulsión de Carrizo (NOB): “Conducta violenta: se dirigió hacia el arquero rival sujetándolo de la camiseta y enseguida empujó a varios adversarios y le aplicó un violento cabezazo en el rostro a Marcelo Torres. Luego, protestó de manera airada y me aplicó un golpe en el brazo, provocando que la tarjeta cayera al suelo, antes de que debiera ser retirado del lugar por varios jugadores”.
- Sobre la expulsión de Arias (NOB): “Conducta violenta al ingresar al campo de juego al finalizar el partido y sujetar de la camiseta al arquero rival en medio de un principio de bronca del que debió ser separado por varias personas”.
El palito de Instituto sobre la sede del partido ante River: “No es IA, llegamos perfecto”
Los equipos arbitrales de los cuartos de final del Clausura
Vélez – Independiente
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Gabriel Chade
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Sebastián Habib
Instituto – River
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Brian Ferreyra
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Laura Fortunato
Rosario Central – Barracas Central
Árbitro: Pablo Dovalo
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mariano Ascensi
Ganador de Boca – Ind. Rivadavia Mza. / Gimnasia
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlota
Así está el cuadro del Torneo Clausura 2026
Datos clave
- Nicolás Ramírez no fue designado para dirigir los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.
- Su informe arbitral detalló las expulsiones de Castillo, Carrizo y Arias tras Gimnasia vs. Newell’s.
- Facundo Tello, Nazareno Arasa, Pablo Dovalo y Darío Herrera dirigirán los cruces de cuartos.