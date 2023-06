No es de Boca ni de River: Maxi Rodríguez eligió al MEJOR JUGADOR del fútbol argentino

En el fútbol argentino, la gran mayoría de los hinchas, están acostumbrados a observar los partidos que disputan Boca y River, por el simple hecho de que son los equipos que poseen mayor cantidad de fanáticos, como así también los más importantes del país.

Así como poseen las características mencionadas, ambos clubes poseen a los mejores futbolistas de Primera División. De hecho, es uno de los ítems históricos para catalogarlos como los dos más grandes del país. Pero para Maxi Rodríguez no es así.

El ex futbolista de la Selección Argentina, que este sábado 24 de junio tendrá su ansiada despedida del fútbol profesional y que será en la cancha del club de sus amores, Newell’s Old Boys, se animó a opinar del presente de la Liga Profesional, donde ponderó a un futbolista como el mejor de todos los que están en la máxima categoría. Pero lejos está de pertenecer al Xeneize o al Millonario.

En este caso, la Fiera se refirió a un jugador que tuvo como compañero en la Lepra, pero que ahora se encuentra en Racing: Aníbal Moreno . El mediocampista central de 24 años, por gran parte de los fanáticos es considerado uno de los mejores intérpretes para la posición, pero Rodríguez no pudo evitar el cariño que tiene para con el catamarqueño y lo ponderó por sobre el resto: “Es el mejor jugador del fútbol argentino”, indicó en Líbero VS.

Moreno, por el momento, no respondió a semejante halago. Y difícilmente lo haga, ya que no es de tener mucho contacto con la prensa. Pero lo que sí llamó la atención para todos los hinchas, o al menos los de River, es que el autor del gol con el que la Selección Argentina se metió en la final del Mundial de Brasil no destacó la labor de Rodrigo Aliendro. ¿Coincidís con la Fiera o hay otro mejor que el jugador de Racing?