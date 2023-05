"No los escuché": Palermo, tajante sobre su visita al Monumental

Este domingo fue un día especial para Martín Palermo. Después de un sólido e histórico triunfo contra Racing en Vicente López, su Platense viajó hasta Núñez para jugar ante el puntero del Torneo LPF 2023 y todos los focos estuvieron puestos en el Titán, uno de los mayores ídolos del rival de toda la vida del River, Boca.

En la semana se debatió sobre el recibimiento al exdelantero y hasta algunos esperaban la posibilidad de un tímido aplauso, ya que nunca hubo grandes idas y vueltas entre el nacido en La Plata y la tribuna rojiblanca. No obstante, la bienvenida para Palermo fue dura: silbidos y algún que otro insulto cuando la voz del estadio lo mencionó en la previa.

No obstante, una vez el DT pisó el campo de juego, no hubo más que indiferencia y el Titán lo destacó en conferencia de prensa con firmes declaraciones sobre el público de River en el Monumental. “Lo de la gente… no los escuché (en la previa), estaba en el vestuario”, expresó sobre lo que ocurrió antes del pitazo inicial.

Luego, en el desarrollo del encuentro, Palermo no dio vueltas y sentenció: “Después fue normal. Pasé desapercibido”. Al igual que se vio en la transmisión, su pasado en Boca no fue gravitante en los cantos del hincha del Millonario en la victoria del equipo de Demichelis por 2 a 1.