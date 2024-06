En las últimas horas, River Plate confirmó una nueva partida. Se trata del juvenil Gonzalo Trindade, defensor central o lateral por izquierda de 20 años de edad que venía formando parte de la Reserva. Con la misión de encontrar un mayor rodaje y seguir progresando, se marchó a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Trindade se mudó al combinado que milita en la máxima categoría del fútbol argentino mediante una cesión a préstamo hasta el 31 de diciembre de 2025, sin opción de compra. Es decir, por un año y medio. No es un detalle menor que el joven jugador no venía entrando en los planes de Martín Demichelis en torno al primer equipo.

De esta manera, Trindade se sumó a Lautaro Rivero, otro jugador de la cantera de la institución del barrio porteño de Núñez que ya se había mudado a préstamo al Ferroviario hasta el 31 de diciembre de 2025 sin opción de compra aunque, en su caso, con una repesca a disposición del Millonario en cada uno de los mercados de pases.

No es un detalle menor que Trindade firmó su primer contrato profesional con River en agosto de 2023. Sin embargo, pese a ello, no tuvo a su disposición oportunidades concretas para mostrarse en el primer equipo, por lo que, ante la llegada de esta propuesta, no demoró demasiado en dar el visto bueno y cambiar de aires.

Jesús Trindade, ya en Central Córdoba.

Quién es Gonzalo Trindade

Lo dicho, Gonzalo Trindade es un lateral izquierdo que también puede desempeñarse como marcador central. Nació el 14 de mayo de 2004 en Vicente López, provincia de Buenos Aires, cuenta con 1,74 metros de altura, pesa 69 kilos y su pierna hábil es la izquierda. Desembarcó en el Millonario allá por el año 2011, con solamente siete años de edad.

Los referentes de Trindade

“Miro todos los movimientos que hace Milton Casco y trato de incorporarlos a mi juego. Y otro a quien siempre observé es Marcelo, por su estilo y calidad de juego”, supo señalar Gonzalo Trindade, haciendo referencia al actual futbolista de River y al exlateral de Real Madrid, quien hoy se desempeña nuevamente en Brasil, en Fluminense.