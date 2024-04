Tras la salida de Rubén Darío Insúa, el ex enganche se hizo cargo del plantel de Primera de manera interina y no ve con malos ojos seguir en el cargo.

Luego de la derrota de San Lorenzo contra Independiente del Valle por la segunda fecha de la Copa Libertadores, la dirigencia del Ciclón decidió que el ciclo de Rubén Darío Insúa había terminado. Si bien hubo varios nombres importantes para reemplazarlo, hasta el momento ninguno aceptó y, por tal motivo, el Pipi Romagnoli -que estaba en la Reserva- se hizo cargo del primer equipo.

El interinato del Pipi Romagnoli tuvo su primer partido el pasado domingo en Santiago del Estero ante Central Córdoba por la fecha 14 de la Zona B de la Copa de la Liga. El Ferroviario y el Ciclón igualaron 0 a 0, pero lo más jugoso estuvo en la conferencia de prensa posterior al encuentro ya que el Pipi hizo público su deseo de continuar en el primer equipo, aunque sabe que la dirigencia busca otro entrenador.

“La ilusión de dirigir a San Lorenzo siempre está. Estoy cómodo en la Reserva, me dejan trabajar tranquilo y estoy sumando experiencia. Cuando estaba Rubén (Insua) pensaba en que en algún momento me iba a tocar dirigir a San Lorenzo, pero no estoy desesperado”, afirmó el Pipi.

Además, dijo: “Sé que están buscando entrenador. No sé si este puede ser el último partido o me tocará dirigir el próximo. Estoy acá para ayudar. Orti y Marcelo Moretti me dirán como sigo. Eso lo van a decidir ellos”.

¿Qué entrenadores le dijeron que no a San Lorenzo?

Luis Zubeldía fue el primer DT que fue a buscar San Lorenzo, pero la respuesta fue negativa casi de inmediato. Nicolás Lacramón -que dejó su cargo en Cruzeiro- también rechazó la propuesta del elenco de Boedo. Además, también fueron tanteados Ariel Holan y el Kily González.

¿Quiénes interesan en San Lorenzo?

Marcelo Moretti y Néstor Ortigoza buscan entrenador y los nombres más fuertes en este momento son los de Gabriel Heize -que podría sumarse al cuerpo técnico de Mikel Arteta en Arsenal- y también Matías Biscay, el ayudante de campo de Marcelo Gallardo que se encuentra en Al Ittihad. Todo indica que ambos le dirán que no a San Lorenzo, por lo que la posibilidad de la continuidad de Romagnoli no sería descabellada.