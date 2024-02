Cuando Tigre vencía por 1 a 0 a Chacarita a los 6 minutos del segundo tiempo, por los 32avos de final de la Copa Argentina, el partido fue suspendido debido a que desde la hincha del equipo de Victoria agredieron con un proyectil a Fernando Brandán, un jugador del Funebrero.

Luego de que finalice el encuentro, en el momento en el que Tigre estaba por irse del estadio de Arsenal de Sarandí, su entrenador, Pipo Gorosito, rompió el silencio en diálogo con la transmisión de TyC Sports, y allí contó su versión sobre cómo vivió esta situación.

“Está mal, ¿Cómo van a arrojar una botella? Después hay imágenes que son un poquito confusas, el jugador de Chacarita corre a uno de Tigre y cabecea la botella, pero no hay por qué arrojar una botella”, comenzó el entrenador del Matador de Victoria.

Por otro lado, se refirió a los dichos del presidente del Funebrero, que lo culpó por no querer cambiar de banco de suplentes: “Es un pavo, porque eso es mentira. No tenía ni idea de dónde nos cambiábamos ni el banco que nos tocaba. Que diga quién le dijo eso”. Y agregó: “Hay una parte que organiza, yo no voy a decir que no. Que no hablen pavadas, que hablen de futbol”.

Siguiendo por la misma línea, sumó: “¿Quién dijo que íbamos a cambiar de bancos? Yo no tenía ni idea, estaba afuera del banco de suplentes, y mis ayudantes estaban en el vestuario. Es hablar cosas que no son. No hablé con Brandán, vi el video, lo vio todo el mundo, no corresponde que tiren una cosa y si nos hubiera pasado a nosotros era exactamente lo mismo”.

Por último, al ser consultado sobre cómo debería resolverse esta situación, respondió: “No tengo idea, para eso hay gente que está preparada, tengo demasiado con mi equipo para meterme con cosas organizativas que no me corresponden”.

Ariel Penel explicó su decisión de suspender el partido

En diálogo con TyC Sports, el árbitro detalló su decisión: “Nosotros no sabemos de la gravedad de la lesión, tenemos que confiar en los médicos. La médica de Chacarita constató la lesión y el jugador no podía continuar. Obviamente Chacarita no quería seguir jugando el partido y me parece razonable, dado la gravedad del hecho”. Y siguió: “Se pasa el informe al Tribunal de Disciplina y ellos deciden si se continúa o no”.