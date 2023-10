Agustín Almendra se encuentra una vez más en el ojo de la tormenta. Luego de su polémica salida de Boca en la que se vio vinculado a episodios de indisciplina en el Xeneize, en las últimas horas estalló una interna en Racing en la que se encuentra nuevamente relacionado. ¿Qué fue lo que sucedió en Avellaneda?

En realidad, la pregunta sería qué no sucedió en las últimas semanas en la Academia. Es que en concreto, la relación entre los hinchas con el plantel y con la dirigencia está totalmente rota e incluso ya se generó la salida de Fernando Gago como entrenador. Claro, con una eliminación ante Boca en los cuartos de final de la Libertadores, una derrota con Huracán en Copa Argentina y una caída de local en el clásico contra Independiente, todo esto en menos de un mes, da como resultado un clima más que caliente en Racing.

Para peor, en la semana posterior a la salida de Gago, trascendieron rumores de ruptura de vestuario, en la que Agustín Almendra fue vinculado. De hecho, las primeras versiones hablaban de un desencuentro entre el ex Boca y Leonardo Sigali, capitán del club académico, y que esto habría sido motivo para su ausencia en los convocados en la derrota ante Platense del pasado domingo.

Sin embargo, las razones de su baja en el equipo no fueron estas, pero sí se dio un roce con la dupla técnica interina que reemplaza a Fernando Gago, integrada por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla. Concretamente, el periodista Leo Paradizo reveló lo sucedido: “Almendra se ha quedado afuera porque no fue parte de la práctica en la semana, puso caras, no le gustó a la dupla técnica y por eso se lo dejó afuera”.

De hecho, el propio Almendra se expresó en redes sociales con un sugerente “me gusta” en Twitter en donde se detalla que no hubo roces de vestuario con los jugadores ya que se lo acusaba de reprochar falta de actitud en el clásico ante Independiente, pero lo cierto es que al ex Boca le tocó el doping en aquel encuentro, por lo que no estuvo con sus compañeros en el vestuario en aquella derrota. Por lo tanto, entre Almendra y el resto del plantel parece no haber inconvenientes, mientras que sí se asoma un desacuerdo entre el ex volante de Boca y la dupla técnica interina, tal como sucedió con Sebastián Battaglia en el Xeneize que terminó con el ciclo del surgido en inferiores como futbolista del club de la Ribera.

Entonces, ¿el plantel de Racing no tiene inconvenientes?

Tampoco todo es color de rosas el contexto en la Academia. Al margen del presente futbolístico y el descontento de los hinchas, en las últimas horas también trascendió una polémica vinculada a Gabriel Arias y Leonardo Sigali, referentes del plantel racinguista, con Emiliano Vecchio, ya que el ex Rosario Central no es convocado pese a ya estar recuperado de su lesión ligamentaria.

Sin embargo, desde ambos “bandos” desmintieron los desencuentros, ya que Gabriel Arias se expresó al respecto tras la derrota con Platense, y recientemente Vecchio lo hizo en sus redes sociales. “Nunca tuve problemas con nadie. No me manejo de esa forma, siempre fui muy respetuoso. Faltarle el respeto al club es lo último que quiero hacer, debido a que estoy muy identificado y tengo un sentido de pertenencia muy grande. Las cosas que se dicen de mí y de Leo (Sigali) sobre Emiliano son todas mentira”, expresó el arquero nacionalizado chileno. El volante rosarino, en tanto, soltó en un comentario en una cuenta de Instagram: “Hola a todos ¡¡¡Por favor!!! Dejemos de crear problemas donde no hay. Cumplo con todo lo planificado por el club. Son decisiones de los entrenadores que las respeto como lo hice siempre. Estoy preparado, con muchas ganas de jugar para poder ayudar al equipo. El resto es chamuyo. Vamos RACING!!”.