El año de Jorge Almirón en Boca Juniors se puede analizar de dos maneras: por un lado, la gran performance en la CONMEBOL Libertadores; por el otro, los flojos resultados en el balance de su ciclo. Aún con todo esto, estaba claro que un técnico finalista de América iba a tener propuestas y, entre ellas, una opción está en el fútbol argentino.

En las últimas horas, el director técnico apareció en el radar de Vélez Sarsfield, quien se encuentra en la búsqueda de un reemplazante para Sebastián Méndez. Según informó Vélez a Fondo, se trata apenas de un ofrecimiento. La CD del Fortín deberá elegir entrenador en los próximos días.

Por supuesto que Almirón no es la única opción que se maneja en Liniers. Con Gabriel Milito descartado, Martín Palermo, Gustavo Quinteros y Julio Vaccari son algunos de los candidatos para tomar las riendas del primer equipo para la temporada 2024.

Los números de Jorge Almirón en Boca

En su corto ciclo, Almirón se convirtió en uno de los DT’s con peor efectividad de los últimos tiempos en el club. Fueron 43 encuentros, con un saldo de 22 victorias, 8 empates y 13 derrotas.

Entre las buenas, sin dudas, estuvo el desempeño en la Libertadores. Allí se vio el pico futbolístico de su Boca, eliminando a rivales duros como Nacional, Racing y Palmeiras (en ese orden). Cayó en el alargue contra el campeón Fluminense.

Lo peor de su equipo se vio en el plano local, con unos números que no pudieron mejorar ni con su salida y que dejaron al equipo sin copa para 2024. En la tabla general, el conjunto de la Ribera quedó en el séptimo puesto y es por eso que jugará la Sudamericana.

Qué dijo Almirón cuando se fue de Boca

El estratega se despidió con un posteo en su cuenta de Instagram hablándole a su gente:

Agradezco a Román por la confianza depositada, al Consejo y a todos los que en el día a día nos acompañaron y trabajaron con nosotros. Y en especial a los jugadores, en estos siete meses jugamos un promedio de un partido cada cuatro días, y el esfuerzo, la entrega, el compromiso y la predisposición para con este proceso me llena de orgullo y satisfacción.

Nos tocó asumir en un contexto muy adverso, con jugadores cuestionados e insultados. Haber contribuido a que hoy esos mismos jugadores sean respetados, aplaudidos y hasta ovacionados es una de las satisfacciones más grandes. Ellos se merecen todo el cariño que la gente les demuestra.

Uno no se quiere ir nunca de un club como Boca, es una decisión muy dolorosa pero estoy convencido que era lo que el momento ameritaba. Me llevo para siempre en mi corazón el cariño diario que me brinda el hincha de Boca, ha sido para mí un orgullo dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo.