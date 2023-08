Quedan pocas horas para que inicien los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023 y el plato fuerte, sin dudas, estará en Buenos Aires. Boca será local en La Bombonera para inaugurar una picante serie copera contra Racing y todo se definirá la próxima semana en el Cilindro de Avellaneda. El ganador de la llave irá contra Deportivo Pereira o Palmeiras.

La Academia llega envalentonado al clásico. La remontada histórica contra Atlético Nacional fue un mensaje para el resto de los competidores, sobre todo luego de un mercado de pases fantástico para el equipo de Fernando Gago que sumó, entre varios nombres más, a Roger Martínez, Juanfer Quintero y Agustín Almendra.

No obstante, si bien llegaron refuerzos para la zona creativa y la de definición, desde Avellaneda también pusieron manos a la obra para cerrar a un defensor de renombre y la operación se concretó en un par de días. Es así que, a horas de jugar los cuartos de final de la Copa Libertadores, Racing presentó a Nazareno Colombo como flamante incorporación.

El ex Defensa y Justicia fue una de las opciones que manejó Boca en este mismo mercado de pases, a raíz de la última lesión de Marcos Rojo y las potenciales bajas en la defensa. No obstante, la rápida recuperación del capitán del Xeneize, junto al buen nivel de Nicolás Figal como dupla del ex United, dejaron satisfechos al Consejo de Fútbol y se ahorraron la inversión.

¿Puede jugar Colombo contra Boca?

A la hora de presentarle la lista de buena fe a CONMEBOL, Racing no incluyó a Nazareno Colombo para los cuartos de final contra el Xeneize. El zaguero sufrió una dura lesión en su rodilla a fines de julio y está en el último tramo de su recuperación. Si la Academia avanza a semis, el defensor dirá presente.

¿Cómo ver Racing – Boca por Copa Libertadores?

Los partidos de ida y vuelta entre Boca Juniors y Racing Club, en el marco de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023, serán transmitidos en vivo por la plataforma Star+.