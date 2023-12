Desde el arribo de Gustavo Costas a Racing, la búsqueda de refuerzos comenzó de muy buena manera, ya que el entrenador quiere dar el salto de calidad para ganar la CONMEBOL Sudamericana y así se lo manifestó públicamente al presidente Víctor Blanco en lo que fue la conferencia de prensa en la que fue presentado oficialmente.

Si bien solicitó por el arribo de Emanuel Mammana, por quien ya hicieron un oferta formal, y también se comunicó personalmente con Bruno Zuculini para convencerlo y que no renueve con River, en las últimas horas posó sus ojos en un refuerzo que también desea Boca: Rubén Botta.

A pesar de que todavía no se iniciaron las gestiones pertinentes para sacar a Botta de Colón, club con el que descendió en la última temporada, sabe que no será sencillo competir con el Xeneize, quien suele desembolsar mayores cifras de dinero para contratar futbolistas. Sin embargo, Costas no se dará por vencido.

Desde que se volvió a poner el buzo de DT de la Academia, el club de sus amores, comenzó a realizar diversos llamados a los posibles refuerzos, ya que desea tocarles el corazón y así darle una mano a los dirigentes para convencerlos de que se muden hacia Avellaneda.

Dado a que el Narigón le solicitó a Blanco tres defensores, un mediocampista central, un nueve y un extremo, el ex futbolista de Inter de Milán puede cumplir con la última posición que precisa el ex entrenador de la Selección de Bolivia. ¿Quién se lo quedará?

Los números de Rubén Botta en Colón

Fueron 17 partidos los que disputó Rubén Botta con la camiseta de Colón desde su llegada en agosto de este año. En total, sumó tres goles (2 a River) y una asistencia.

¿Boca lo llamó antes de la final con Gimnasia?

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, Raúl Cascini y Rubén Botta mantuvieron contactos dos semanas antes del desempate ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. Sin embargo, desde Boca no avanzaron formalmente.

¿Hasta cuándo tiene contrato Rubén Botta en Colón?

El vínculo de Rubén Botta con el Sabalero finalizará en diciembre del 2024.