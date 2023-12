Tras confirmarse que Racing está muy cerca de sumar al delantero Maximiliano Salas, a quien Gustavo Costas dirigió en Palestino de Chile, los dirigentes del elenco de Avellaneda están buscando la manera de sumar jerarquía para el fondo. Y pensaron en un defensor que Juan Román Riquelme quiso para Boca.

La salida de Gonzalo Piovi dejó un hueco muy grande y difícil de llenar para Racing, por lo que Costas le pidió a Víctor Blanco y compañía que se encargue de contratar a William Tesillo, el actual zaguero de Club León, equipo de la Liga MX.

El actual entrenador de la Academia dirigió a Tesillo en Independiente Santa Fe durante el año 2017, justo cuando se daba la segunda temporada del ex futbolista de la Selección de Colombia que hoy, a sus 33 años, podría ponerse la camiseta celeste y blanca.

Hasta el momento, Blanco no emitió una oferta porque quiere terminar de resolver el posible arribo de Emanuel Mammana, quien quedará libre de River. Sin embargo, que el actual futbolista de Club León pueda desempeñarse como marcador central y también como lateral izquierdo, algo que hacía Piovi, beneficiaría mucho a Racing, ya que tampoco posee un reemplazante de Gabriel Rojas.

¿Cuándo finaliza el contrato de William Tesillo?

El vínculo que William Tesillo posee con Club León finalizará en mayo de 2024.

¿En cuánto está cotizado William Tesillo?

La cotización de William Tesillo, según reporta Transfermarkt, el sitio especializado en valores de mercado, es de 1 millón de dólares.

Lo que dijo William Tesillo de la chance de jugar en Boca

A través de una entrevista con AS México, en noviembre de 2020, el futbolista colombiano aseguró que “es algo que me puso muy orgulloso, que se interesaran en mí, porque todos sabemos lo que representa Boca, no sólo en el fútbol argentino sino a nivel mundial. Además, el fútbol argentino es muy competitivo”. En aquel entonces, su cláusula de rescisión era por 6 millones de dólares. En la actualidad, no posee.