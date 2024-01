La relación entre Rafael Pérez y San Lorenzo no terminó nada bien. El defensor colombiano llegó al Ciclón a comienzos de 2023 desde Talleres y tuvo muy buenos rendimientos en un año en el que casi siempre fue titular. Pérez inició acciones legales contra el club de Boedo por una deuda de 110 mil dólares.

Es cierto que en San Lorenzo hubo un cambio de dirigencia hace pocos días y que la transición no se da de un día para el otro, pero el colombiano venía con el reclamo hacía tiempo y su vínculo con el Ciclón finalizaba. Rafa Pérez regresó a Junior de Barranquilla y desde su país natal habló en detalle del conflicto con San Lorenzo.

¿Qué dijo Rafa Pérez?

“Sí, es real que en el momento que él habló me pagaron. Pero nada más que el 10% de la deuda que tienen conmigo”, afirmó el colombiano en diálogo con VBar Caracol.

Además, agregó: “Con todo el respeto que me merece una persona que acaba de llegar a San Lorenzo, como el nuevo presidente, le quiero decir que no sé con que intención dice que está totalmente al día cuando no es así. Tenemos las pruebas suficientes para demostrarlo”.

Los reclamos de Pérez a San Lorenzo

“Nosotros, mediante FIFA y los abogados que tiene la empresa de mi representante llevamos adelante todo el proceso. Hemos tomado la decisión, avalada por FIFA y con todo el medio jurídico, para hacer lo que hemos hecho y por ende tengo la posibilidad de regresar al equipo que realmente quería”, dijo el defensor colombiano que jugó 52 partidos en San Lorenzo a lo largo de 2023.

Para concluir, agregó: “Esta no fue la primera intimación que yo mandé a San Lorenzo. El incumplimiento fue constante. Mi familia está primero que cualquier otra cosa y a nosotros nos incumplieron, no nos respetaron. A tal punto de decirme que yo tenía la plata en la cuenta, me hicieron ir al banco una vez y no estaba la plata ahí”.

Las altas de San Lorenzo

Una vez que levante la inhibición, San Lorenzo podrá incorporar futbolistas y ya abrochó varios refuerzos. Al Ciclón se sumarán: Facundo Altamirano, Cristian Tarragona, Eric Remedi, Orlando Gill y Jhorman Romaña. Hasta el momento son cinco los refuerzos con los que contará Rubén Insúa de cara a un 2024 que tendrá desafíos importantes, como lo es la Copa Libertadores.

Las bajas del Ciclón

Además de Rafael Pérez, de San Lorenzo se fueron nombres importantes: Augusto Batalla, Jalil Elías, Nicolás Blando, Carlos Auzqui, Gonzalo Maroni, Gastón Ramírez y Federico Girotti. También dejó el club de Boedo Lautaro López. Son varias las bajas del Ciclón que tendrá que ver cómo hace para volver a ser ese equipo sólido que se hizo fuerte desde lo defensivo para conseguir muy buenos resultados en 2023.