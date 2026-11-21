El presidente del Xeneize rompió el silencio en la previa del partido contra Atlético Mineiro en Barranquilla.

¡Llegó el día! Atlético Mineiro y Boca se miden por la final de la Copa Sudamericana 2026 para definir al nuevo campeón. El partido que se disputa en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia, comienza a las 19:30 horas de Argentina. En medio de ese contexto, habló Juan Román Riquelme y fue contundente.

Como habitualmente sucede, en la noche previa al compromiso estelar se llevó a cabo un evento entre las autoridades locales, de las instituciones, las federaciones y de la Conmebol. En dicho escenario, el presidente del Xeneize subió al escenario y no titubeó al expresarse en el micrófono para revelar la postura a horas del encuentro decisivo.

Juan Román Riquelme y Claudio Tapia, con más dirigentes.

Lo cierto es que Román fue claro. “Ahora estoy más tranquilo porque no me toca jugar. Es mentira que se sufre más desde afuera“, aseguró en primera instancia. Inmediatamente después, agregó: “No sé si llamarlo miedo, pero creo que tener nervios o miedo es bueno. Y creo que nuestros jugadores tienen nervios o ese miedo, es maravilloso“.

Pocos segundos más tarde, analizó al rival y manifestó: “Tenemos la suerte de enfrentar a un gran equipo como Atlético Mineiro, que tiene buenos jugadores y un gran entrenador de nuestro país“. En ese preciso momento, hizo una aclaración clave. “Pero confiamos en lo que tenemos y en nuestra gente“, sentenció Riquelme en el micrófono.

El plantel de Boca el día previo a la final de la Copa Sudamericana 2026. (@BocaJrsOficial)

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Por otro lado, se refirió a los dirigentes presentes en el establecimiento. “Para mí, lo más importante es disfrutar cada momento“, sostuvo el ídolo Xeneize. Y luego, continuó: “Estoy muy agradecido al alcalde de Barranquilla, al presidente de la Federación Colombiana y a Alejandro Domínguez, muchísimas gracias por el respeto y el cariño de siempre”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “También al Chiqui Tapia que es mi amigo y me da mucha felicidad poder estar viviendo esto con él y toda la gente de Barranquilla“, completó su relato Juan Román Riquelme, en la noche previa a la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro.

"VAMOS A ENFRENTAR A UN GRAN EQUIPO COMO MINEIRO, PERO CONFIAMOS EN LO QUE TENEMOS"



Lo aseguró Juan Román Riquelme, presidente de Boca, en la cena de camaradería previa a la final de la Conmebol Sudamericana.



Además, resaltó que lo vive "más tranquilo" desde afuera y se refirió… pic.twitter.com/IzYbqss4sz — DSPORTS (@DSports) November 21, 2026