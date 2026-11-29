El ex futbolista inglés habló sobre el ídolo Xeneize de cara al partido de despedida de Carlos Tevez en La Bombonera.

Cada vez falta menos para el partido de despedida de Carlos Tevez en La Bombonera. Los invitados confirmados, entre los que aparecen Rio Ferdinand y Juan Román Riquelme, aseguran un elenco de estrellas para el homenaje al Apache.

En la previa del Gran Premio de Doha de Fórmula 1, Ferdinand fue consultado sobre lo que supondrá reencontrarse con Riquelme en Argentina. Al hablar del actual presidente de Boca, el exmediocampista inglés dejó en claro su devoción por el ídolo xeneize.

“Quiero ver a Riquelme. Quiero estar en el mismo lugar en el vestuario y decir que estuve al lado de Riquelme. Lo amo, es un gran tipo”, confesó Ferdinand durante una entrevista con Juan Fossaroli en el GP de Doha.

El fanatismo de Ferdinand por Riquelme no es precisamente una novedad, ya que lo dejó en claro en más de una oportunidad. Lo sorprendente es que no se debe a que hayan compartido equipo o se hayan enfrentado muchas veces. Nunca jugaron en el mismo club y solo se cruzaron en dos partidos.

Riquelme, presidente de Boca.

Ferdinand, sobre Tevez

Además, el ídolo del Manchester United se refirió al Apache, con quien compartió un tiempo en dicho club de la Premier League. Invitado al partido en homenaje de Tevez, Ferdinand es uno de los grandes nombres confirmados para el próximo 20 de diciembre en La Bombonera. Otros nombres fuertes son los de: Lionel Messi, Sergio Agüero, Gianluigi Buffon, Martín Palermo y Leandro Paredes.

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“Lo amo a ese tipo (Tevez). Es como un hermano para mí. Carlos es un gran hombre, estuvo en mi podcast también. Me pidió que vaya, así que allí estaré”, dijo Ferdinand sobre Tevez.

En síntesis