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Torneo Clausura

River, fuera de playoffs: así está la tabla anual y los cruces del Torneo Clausura en plena fecha 11

Se terminó la jornada de sábado del certamen local con tres partidazos que movieron por completo las tablas.

La tabla anual y los cruces del Torneo Clausura en plena fecha 11
© DefensaLa tabla anual y los cruces del Torneo Clausura en plena fecha 11

Este sábado se dio la continuidad de la fecha 11 del Torneo Clausura con tres partidos importantes para el desarrollo de la tabla anual y para la definición de las dos zonas del certamen en lo que respecta a la clasificación a los playoffs.

En el primer turno, Defensa y Justicia bailó a San Lorenzo y se quedó con el triunfo por 3 a 0 en Florencio Varela. Luego, en simultáneo, Newell’s y Lanús se repartieron puntos en Rosario al empatar 0 a 0, mientras que, en el norte, Barracas Central se quedó con un agónico 3 a 2 con Atlético Tucumán.

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La novedad radica en que, con este último encuentro, el Guapo superó a River en la Zona B y dejó al Millonario fuera de los puestos de clasificación a playoffs. El equipo de Leonardo Ponzio adeuda el compromiso de esta fecha, que lo disputará ante Sarmiento el próximo miércoles 14 de octubre.

Así las cosas, hubo movimientos en la tabla anual y en la zona de playoffs. A continuación, cómo están los cruces y las tablas.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Barracas Central (8°B)
Gimnasia LP (4°B) – Gimnasia (M) (5°A)

Argentinos Juniors (2°B) – Newell’s (7°A)
Boca Juniors (3°A) – Huracán (6°B)

Lado derecho de la llave

Independiente Rivadavia (1°B) – Independiente (8°A)
Vélez Sarsfield (4°A) – Belgrano (5°B)

Defensa (2°A) – Sarmiento (7°B)
Rosario Central (3°B) – Lanús (6°A)

La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Boca Juniors – 50 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Vélez Sarsfield – 48 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Argentinos Juniors – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Insituto – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Rosario Central – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Gimnasia de La Plata – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. River Plate – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Belgrano – 42 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  10. Estudiantes LP – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. Lanús – 41 puntos
  12. Independiente – 41 puntos
  13. Defensa – 40 puntos
  14. Huracán – 38 puntos
  15. Barracas Central – 36 puntos
  16. Gimnasia (M) – 36 puntos
  17. Sarmiento – 35 puntos
  18. Unión – 34 puntos
  19. Talleres – 34 puntos
  20. San Lorenzo – 33 puntos
  21. Tigre – 32 puntos
  22. Newell’s – 32 puntos
  23. Racing – 29 puntos
  24. Atlético Tucumán – 27 puntos
  25. Banfield – 27 puntos
  26. Platense – 25 puntos
  27. Central Córdoba – 24 puntos
  28. Deportivo Riestra – 21 puntos
  29. Aldosivi – 16 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla de posiciones del Clausura

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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