River, fuera de playoffs: así está la tabla anual y los cruces del Torneo Clausura en plena fecha 11

Se terminó la jornada de sábado del certamen local con tres partidazos que movieron por completo las tablas.

Este sábado se dio la continuidad de la fecha 11 del Torneo Clausura con tres partidos importantes para el desarrollo de la tabla anual y para la definición de las dos zonas del certamen en lo que respecta a la clasificación a los playoffs.

En el primer turno, Defensa y Justicia bailó a San Lorenzo y se quedó con el triunfo por 3 a 0 en Florencio Varela. Luego, en simultáneo, Newell’s y Lanús se repartieron puntos en Rosario al empatar 0 a 0, mientras que, en el norte, Barracas Central se quedó con un agónico 3 a 2 con Atlético Tucumán.

La novedad radica en que, con este último encuentro, el Guapo superó a River en la Zona B y dejó al Millonario fuera de los puestos de clasificación a playoffs. El equipo de Leonardo Ponzio adeuda el compromiso de esta fecha, que lo disputará ante Sarmiento el próximo miércoles 14 de octubre.

Así las cosas, hubo movimientos en la tabla anual y en la zona de playoffs. A continuación, cómo están los cruces y las tablas.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Barracas Central (8°B)

Gimnasia LP (4°B) – Gimnasia (M) (5°A)

Argentinos Juniors (2°B) – Newell’s (7°A)

Boca Juniors (3°A) – Huracán (6°B)

Lado derecho de la llave

Independiente Rivadavia (1°B) – Independiente (8°A)

Vélez Sarsfield (4°A) – Belgrano (5°B)

Defensa (2°A) – Sarmiento (7°B)

Rosario Central (3°B) – Lanús (6°A)

La Tabla Anual 2026

Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Boca Juniors – 50 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 48 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA Insituto – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA Rosario Central – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 42 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Estudiantes LP – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 41 puntos Independiente – 41 puntos Defensa – 40 puntos Huracán – 38 puntos Barracas Central – 36 puntos Gimnasia (M) – 36 puntos Sarmiento – 35 puntos Unión – 34 puntos Talleres – 34 puntos San Lorenzo – 33 puntos Tigre – 32 puntos Newell’s – 32 puntos Racing – 29 puntos Atlético Tucumán – 27 puntos Banfield – 27 puntos Platense – 25 puntos Central Córdoba – 24 puntos Deportivo Riestra – 21 puntos Aldosivi – 16 puntos Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla de posiciones del Clausura