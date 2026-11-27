Este sábado comenzarán los cuartos de final del Clausura y todos los equipos participantes se jugarán todo para seguir soñando con el título local.

Ocho equipos, un solo campeón. El Torneo Clausura llegó a su etapa de definición más caliente con el desarrollo de los cuartos de final, que se disputarán este fin de semana en su totalidad. En el turno del sábado 28 se darán dos compromisos, para que los dos restantes cierren la llave el domingo 29.

En el primer turno, desde las 20 horas del sábado, Vélez recibirá a Independiente en Liniers y ambos buscarán ser el primer semifinalista del torneo. Luego, Instituto y River se medirán en Córdoba, en un duelo de altísimo vuelo a las 22 horas.

Ya entrado el domingo, Rosario Central recibirá a Barracas Central, en un partido pautado para las 17:00 en Arroyito, en un duelo que, en la previa, se anticipa como el más dispar de los cuatro. Los cuartos de final se cerrarán en La Bombonera, con el compromiso entre Boca y Gimnasia de La Plata, desde las 20:30. Con la culminación de dicho partido, quedarán definidos los cuatro semifinalistas del Clausura.

Cómo llegó cada equipo a los cuartos de final

Vélez : viene de eliminar a Belgrano en el Amalfitani por 3 a 2 en los penales, luego de un 2 a 2 en los 120 minutos. Fue local en octavos de final debido a que terminó tercero en la Zona A. Nuevamente será local en 4tos.

: viene de eliminar a Belgrano en el Amalfitani por 3 a 2 en los penales, luego de un 2 a 2 en los 120 minutos. Fue local en octavos de final debido a que terminó tercero en la Zona A. Nuevamente será local en 4tos. Independiente: uno de los dos visitantes que clasificó a cuartos. En la instancia anterior se cargó a Argentinos Juniors en La Paternal por 2 a 1 en los 90′. Llega con 30 minutos menos de juego que el Fortín, pero con la desventaja de ser visitante una vez más, al haber quedado 7° en la Zona A.

Instituto : líder de la Zona A, definirá todas sus series hasta una hipotética final en condición de local. Ante Huracán ganó por 2 a 0 en el Kempes, frente a River volverá a Alta Córdoba.

: líder de la Zona A, definirá todas sus series hasta una hipotética final en condición de local. Ante Huracán ganó por 2 a 0 en el Kempes, frente a River volverá a Alta Córdoba. River: quedó cuarto en la Zona B, por lo que jugará de visitante en los cuartos de final. Venció con autoridad por 3 a 1 a Lanús en la instancia previa.

Rosario Central : líder de la Zona B. Al igual que Instituto, los cuartos de final y las potenciales semifinales las jugará en Arroyito. En octavos se quedó con el pase de ronda luego de eliminar a Gimnasia de Mendoza con un sólido 3 a 1.

: líder de la Zona B. Al igual que Instituto, los cuartos de final y las potenciales semifinales las jugará en Arroyito. En octavos se quedó con el pase de ronda luego de eliminar a Gimnasia de Mendoza con un sólido 3 a 1. Barracas Central: dio el gran batacazo de los octavos de final al eliminar a Defensa y Justicia en Florencio Varela. El 1 a 0 como visitante le dio la clasificación a cuartos y ahora buscará eliminar a uno de los candidatos. En la etapa regular, quedó quinto de la Zona B.

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Boca : jugó entresemana, por lo que llega con menos descanso que su rival, además de la acumulación más extensa de partidos por los compromisos internacionales recientes. Fue segundo de la Zona A, por lo que los octavos los afrontó de local, venciendo por 2 a 0 a Independiente Rivadavia.

: jugó entresemana, por lo que llega con menos descanso que su rival, además de la acumulación más extensa de partidos por los compromisos internacionales recientes. Fue segundo de la Zona A, por lo que los octavos los afrontó de local, venciendo por 2 a 0 a Independiente Rivadavia. Gimnasia de La Plata: se cargó a Newell’s en un partidazo en La Plata. Fue 4 a 2 en los 120′, con algunas polémicas arbitrales en dicho compromiso de octavos. En la etapa regular fue tercero de la Zona B, solo superado por Central y Argentinos.

Así están los cruces de cuartos de final

Lado izquierdo de la llave

Instituto de Córdoba vs. River Plate

Vélez Sarsfield vs. Independiente

Lado derecho de la llave

Rosario Central vs. Barracas Central

Boca Juniors o Independiente Rivadavia vs. Gimnasia La Plata

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Días y horarios de los cuartos de final

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

20:00 – Vélez Sarsfield vs. Independiente

22:00 – Instituto de Córdoba vs. River Plate

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE

17:30 – Rosario Central vs. Barracas Central

20:30 – Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata

Los equipos arbitrales de los cuartos de final del Clausura

Vélez – Independiente

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Sebastián Habib

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Instituto – River

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato

Rosario Central – Barracas Central

Árbitro: Pablo Dovalo

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mariano Ascensi

Boca – Gimnasia

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlota