Este domingo, en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Rosario Central y Barracas Central se encuentran frente a frente con el estadio Gigante de Arroyito como testigo y como escenario.
No es un detalle menor que el Canalla llega a este encuentro luego de haber culminado en la primera colocación del Grupo B del certamen doméstico, mientras que, posteriormente, en octavos de final, despachó a Gimnasia de Mendoza por 3-1.
Por su parte, el Guapo, una de las grandes sorpresas de la presente edición del torneo argentino, llega a este compromiso luego de haber terminado quinto en su zona, para luego diagramar un auténtico batacazo, eliminando a Defensa y Justicia en Florencio Varela.
Probables formaciones de Rosario Central y Barracas Central
ROSARIO CENTRAL: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti.
BARRACAS CENTRAL: Marcelo Mino; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Yonatthan Rak, Rodrigo Insua; Esteban Rolón, Iván Tapia; Rodrigo Bogarín, Norberto Briasco, Enzo Taborda; Nicolás Orsini.