En el Gigante de Arroyito, el Canalla y el Guapo miden fuerzas buscando el boleto rumbo a las semifinales del certamen doméstico.

Este domingo, en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Rosario Central y Barracas Central se encuentran frente a frente con el estadio Gigante de Arroyito como testigo y como escenario.

No es un detalle menor que el Canalla llega a este encuentro luego de haber culminado en la primera colocación del Grupo B del certamen doméstico, mientras que, posteriormente, en octavos de final, despachó a Gimnasia de Mendoza por 3-1.

Por su parte, el Guapo, una de las grandes sorpresas de la presente edición del torneo argentino, llega a este compromiso luego de haber terminado quinto en su zona, para luego diagramar un auténtico batacazo, eliminando a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Probables formaciones de Rosario Central y Barracas Central

ROSARIO CENTRAL: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti.

BARRACAS CENTRAL: Marcelo Mino; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Yonatthan Rak, Rodrigo Insua; Esteban Rolón, Iván Tapia; Rodrigo Bogarín, Norberto Briasco, Enzo Taborda; Nicolás Orsini.

La previa de Rosario Central vs. Barracas Central

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El cuadro del Torneo Clausura