Racing ya dejó bien lejos en el tiempo lo que fue la eliminación en la CONMEBOL Libertadores, donde Boca se quedó con la serie a través de los disparos desde el punto penal. Ahora, los dirigidos por Fernando Gago solamente deberán enfocarse en lo que será el duelo ante Huracán por la Copa Argentina, como así también lo que se vendrá en la Copa LPF.

Más allá de que lo que fue el choque ante el Xeneize, el pasado 30 de agosto, ya quedó en el olvido, hay un futbolista en particular que no pudo demostrar todo su repertorio: Roger Martínez. Aquella noche, el colombiano llegó con lo justo tras el desgarro que había padecido contra Atlético Nacional, y no rindió como los hinchas de la Academia lo esperaban.

Los dirigidos por Gago se repusieron con un triunfo ante Estudiantes de La Plata, a quienes derrotaron por la Copa LPF, pero el ex Club América no formó parte de la nómina para el encuentro en Avellaneda, ya que todavía no estaba al 100% desde lo físico. Y ahora, que habrá acción por Copa Argentina, Pintita tomó una decisión con el delantero.

Después de que durante toda la semana se entrenara de manera diferenciada, el DT de Racing decidió que Roger Martínez volviera a formar parte de la convocatoria para lo que será el partido en el estadio Mario Alberto Kempes, donde este sábado a las 20:10 se enfrentarán ante Huracán por los octavos de final.

Fernando Gago no tiene el equipo confirmado, ya que para este partido perdió a cuatro futbolistas importantes: Gabriel Arias (Chile), Juan Fernando Quintero (Colombia), Juan Ignacio Nardoni (Argentina Sub-23) y Aníbal Moreno (desgarro), por lo que el posible XI sería con Matías Tagliamonte; Gastón Martirena, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Agustín Almendra, Santino Vera, Jonatan Gómez; Nicolás Oroz, Maximiliano Romero y Agustín Ojeda.

¿Cómo llegó Roger Martínez a Racing?

El colombiano arribó a Racing en este último mercado de pases, donde los directivos de la Academia acordaron su incorporación sin gastar un centavo, ya que había quedado libre de Club América.

¿Cuándo vuelve a jugar Racing por la Copa de la Liga?

Luego de lo que será el partido por la Copa Argentina, el próximo encuentro de Racing por la Copa LPF será ante San Lorenzo, en el estadio Pedro Bidegain, el sábado 16 de septiembre a las 17 horas.