Rubén Insúa vs. Marcelo Moretti: “Ya se va a saber quién miente”

El pasado 10 de abril, San Lorenzo cayó 2 a 0 ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores y ese fue el detonante para que Rubén Daría Insúa deje de ser el entrenador del Ciclón. Según propias palabras del Gallego, Marcelo Moretti -presidente del club de Boedo- le comunicó que fue decisión de la Comisión Directiva. Con Pipi Romagnoli ratificado como DT del primer equipo, comenzaron los cruces de declaraciones entre Insúa y Moretti.

Después de reclamos económicos y cuestionamientos por el armado de la lista de la Copa Libertadores, en la que Insúa afirmó no entender por qué desde el club incluyeron a once futbolistas que no habían sido elegidos por el DT, del otro lado respondieron con los malos resultados deportivos. Pero a esta historia se sumó un nuevo capítulo y, según propas palabras del Gallego, el último.

En diálogo con TNT Sports Radio por CNN, Rubén Darío Insúa dijo: “Cuando dos personas dicen cosas distintas, hay una que no dice la verdad. Y con el tiempo se va a saber quién miente. La novela termina hoy, es la última nota”.

Además, agregó: “Uno nunca sabe cuando terminan los vínculos. Uno tiene un plan y muchas veces no puede darse. En este caso, no se concretó lo que pedí”.

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo. (Foto: @morettimarcelo).

Insúa rechazó una oferta importante por San Lorenzo

“En diciembre tuve un ofrecimiento del fútbol de Arabia, era bastante interesante en la parte económica. Pero la rechacé porque le había dado la palabra a los cuatro candidatos de San Lorenzo”, dijo el ex entrenador del Ciclón.

Por otro lado, le consultaron si volvería al Nuevo Gasómetro para ver a San Lorenzo y su respuesta fue tajante y consecuente con su histórica conducta en el mundo del fútbol: “Cuando no dirijo no voy porque se generan cosas”.

Los números de Insúa en San Lorenzo

En su segundo ciclo como DT de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa consiguió buenos números, pero además logró sacar al Ciclón del pozo donde estaba antes que llegue en 2022. De no pelear por nada llevó al equipo a jugar la Copa Libertadores. Entre 2022 y 2024, el Gallego dirigió al club de Boedo en 146 oportunidades, obtuvo 57 victorias, 54 empates y 35 derrotas.