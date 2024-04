La salida de Rubén Darío Insúa tras quedar afuera de los cuartos de final de la Copa de la Liga y después de perder, en la altura, contra Independiente del Valle, dejó un vacío en la conducción técnica de San Lorenzo. Luis Zubeldía y Gabriel Heinze fueron los primeros apuntados, pero ambos dijeron que no. Luego hubo algunos nombres más sobre la mesa, pero la decisión de Marcelo Moretti y Néstor Ortigoza finalmente es que Leandro Romagnoli continúe como entrenador del primer equipo.

El Pipi, que se venía desempeñando en Reserva desde 2022, asumió de manera interina y ya dirigió por la fecha 14 de la Zona B al equipo ante Central Córdoba en Santiago del Estero en lo que fue empate 0 a 0. Tras el partido en el Madre de Ciudades, Romagnoli fue claro: quería seguir como entrenador del primer equipo, aunque sabía muy bien que la decisión pasaba por la dirigencia y aceptaría lo que ellos dijeran, si tenía que volver a Reserva, lo haría.

¿Por qué Romagnoli?

En San Lorenzo creen que el Pipi, quien conoce al club como pocos, es la mejor opción tras las negativas de Zubeldía y Heinze. Salir a buscar técnico por el simple hecho de salir a buscar no era una opción y por eso optaron por la continuidad de uno de los máximos ídolos del club. Además, un detalle no menor es que para salir a buscar un técnico de elite, hay que desembolsar un dinero importante y las arcas del Ciclón no pasan por su mejor momento.

El Pipi y su primer gran desafío

El próximo miércoles, San Lorenzo visitará a Liverpool de Uruguay por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. Cabe recordar que los de Boedo igualaron 1 a 1 ante Palmeiras en el estreno en el Nuevo Gasómetro y que por la segunda jornada cayeron 2 a 0 frente a Independiente del Valle en Ecuador.

El grupo tiene al Verdao como líder con 4, segundo -con la misma cantidad de puntos- está el elenco ecuatoriano. Tercero y cuarto, con un punto están Liverpool y San Lorenzo. Será un partido clave para los de Romagnoli el próximo miércoles ya que una derrota sería muy difícil de remontar en los últimos tres partidos.