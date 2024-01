Miguel Ángel Russo no está contento con el modo en que se está desarrollando la novela de Jaminton Campaz, futbolista por el que Rosario Central hizo el esfuerzo de pagar 2 millones de dólares para comprar al Gremio el cincuenta por ciento del pase, pero que debió volver a presentarse a los entrenamientos con el equipo brasileño, que además de la otra mitad de su ficha conserva los derechos federativos.

En las últimas horas, además, trascendió que el delantero colombiano había sido ofrecido a River, que está buscando un delantero en el mercado tras la salida de Salomón Rondón y los frustrados intentos por repatriar a Lucas Alario y Rafael Santos Borré.

Si bien Russo reconoció que la situación de Campaz se ha vuelto difícil, tachó del mapa al Millonario sin siquiera mencionarlo en esa puja, señalando que lo que debe resolverse en esa puja es exclusivamente entre Rosario Central y Gremio de Porto Alegre.

“No está terminado. Aparecen muchas versiones, muchas cosas. Es difícil la negociación porque está Central y está Gremio. Está él. Son muchas cosas en las que tienen que estar todos de acuerdo. Yo también pido que él tiene que estar de acuerdo para una vuelta. Hay que estar tranquilos, con calma”, expresó el entrenador en diálogo con un grupo de periodistas tras el amistoso de pretemporada que el Canalla disputó en Montevideo ante Colo Colo.

“Estamos en Argentina. Hay que esperar. Los niveles nuestros para competir no están mal. El fútbol argentino es muy difícil y hay que empezar de cero otra vez. No me incomoda el periodismo, pero sí me incomoda recibir siempre la misma pregunta, para la que yo no tengo respuesta. Yo conozco los tiempo y conozco las formas. Nosotros estamos conscientes de cómo están las negociaciones. Esperamos el tiempo, la forma y la manera. Queremos que sea lo más rápido posible porque el jugador necesita meterse dentro del grupo y recuperar el tiempo perdido”, señaló.

Malcorra asegura que Campaz volverá a Central

Más allá de la incertidumbre que existe en relación al futuro de Jaminton Campaz, un referente de Rosario Central como Ignacio Malcorra aseguró que el propio futbolista le dejó claro cuáles son sus intenciones. “Hablé con Campaz. Me dijo que lo esperemos que sí va a venir a Central”, había dicho en diálogo con Radio La Red.

Russo confirmó conversaciones con Abel Hernández

Un delantero que interesa a Rosario Central en materia de refuerzos es Abel Hernández, con importante paso por el fútbol europeo disputando Serie A y Premier League, pero afectado en el último tiempo a causa de las lesiones y encontrándose como jugador libre tras finalizar su vínculo con Peñarol. “Estuve reunido, eso no lo voy a negar. Veremos cómo funcionan las cosas. Aprovechando que estoy en Uruguay, hablé. Pero también tenemos otras opciones”, reconoció el entrenador.