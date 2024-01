El fútbol argentino se encuentra en las vísperas del inicio de la Copa de la Liga, ya que este jueves se dará el puntapié inicial de la misma con los partidos entre Instituto y Deportivo Riestra, Atlético Tucumán y Rosario Central, Tigre y Sarmiento y Central Córdoba ante Newell’s.

Al margen de los ocho equipos que tendrán participación en el día inaugural de la Copa LPF, todos los clubes del fútbol argentino tendrán acción durante el fin de semana y los días venideros, dando por empezada la fecha 1 del certamen local.

Para el mismo, la totalidad de los equipos buscarán, con lo mejor disponible, comenzar la Copa de la Liga de manera óptima. En este contexto, cuatro clubes recibieron una buena noticia de parte de AFA, ya que no Independiente, Rosario Central, San Lorenzo y Boca no iban a poder contar con algunos futbolistas, pero el ente máximo del fútbol argentino los indultó.

Concretamente, estos clubes tenían suspendidos en sus filas por sanciones del torneo anterior, pero AFA le dio amnistía a todos ellos y por eso, estarán disponibles desde el vamos en este 2024.

Los 4 jugadores indultados por AFA

En San Lorenzo podrán contar con Agustín Giay, quien fue expulsado en la anteúltima fecha de la Copa de la Liga pasada y recibió 3 fechas de sanción. Solo cumplió una de ellas y debía estar ausente dos jornadas más. Sin embargo, gracias a la amnistía, estará el lateral derecho para Rubén Darío Insúa.

Por el lado de Rosario Central, Jaminton Campaz había recibido la tarjeta roja en el Trofeo de Campeones ante River, por lo que no iba a estar disponible para Miguel Ángel Russo. Ahora sí podrá ser parte, aunque su presencia es un misterio debido a que no participó de la pretemporada al estar resolviendo su futuro. Finalmente, se quedó en el Canalla, pero se desconoce si jugará en la primera fecha o no.

Respecto a Independiente, Carlos Tevez podrá contar con su capitán, Iván Marcone, debido a que se canceló su suspensión por acumulación de amarillas en la anterior Copa de la Liga. Por la amnistía, el ex Boca dirá presente en el debut del Rojo en Mendoza ante Independiente Rivadavia.

Por último, Boca podrá utilizar a Cristian Lema, quien había recibido una sanción de 3 fechas en Lanús por una expulsión ante Racing en la que arremetió de un codazo a Roger Martínez. Además, Lema tenía 4 fechas de suspensión por Copa Argentina debido a un cruce que tuvo con el árbitro Pablo Echavarría, a quien insultó y empujó cuando lo expulsó en aquel entonces. Ahora, Boca lo tendrá disponible desde el minuto uno, ya que ambas suspensiones fueron indultadas por AFA.