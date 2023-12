Sacó campeón a Racing y se ofreció para volver: “Si me llaman, me tiro de cabeza”

Ningún hincha de Racing olvidará jamás aquel golazo de Gerardo Bedoya a River en el Cilindro para igualar 1 a 1. Días más tarde, los de Avellaneda igualarían ante Vélez en Liniers y se consagrarían campeones de Apertura 2001 y cortarían así una racha de 35 años sin títulos locales.

En diálogo con DSports Radio, Gerardo Bedoya fue consultado por el paso de Fernando Gago por Racing y dijo: “Me hablaron muy bien del trabajo de Gago y lastimosamente no se dieron algunos resultados. Era un equipo que a veces jugaba muy bien y otras se desconocía. La gente referenciaba de manera positiva. Lo de Grazini fue interino, fue corto”.

Elogios a Gustavo Costas

“A mi me encanta la llegada de Gustavo, lo conozco. Es un apasionado que ama a Racing. Es ganador, tiene el corazón de lleno ahí, es una muy buena elección”, dijo y luego agregó: “Yo hablé mucho con Costas cuando estuvo en Independiente Santa Fe. Él había dirigido a Racing y quería otra oportunidad porque tenía más conocimiento, experiencia y estaba en otro momento de su vida. Puede ser idóneo para lo que puede esperar Racing con su equipo”.

Gerardo Bedoya trabajó junto a Gustavo Costas en su paso por Independiente Santa Fe: “Me encantó trabajar a su lado, tiene gran conocimiento y es una gran persona. Lo que me expresaba cuando hablaba de Racing me sorprendía. Yo quiero a Racing, pero la pasión que él tiene por el club no se puede superar”

Bedoya se muere por volver a Racing

“Si me llama Costas, me tiró de cabeza. Amo a Racing, quiero trabajar dentro del fútbol. Ojalá, sería ideal. Me gusta la forma de trabajar, conozco a todo su cuerpo técnico. A mí me ha tocado ser cabeza de grupos, pero me gustaría aprender de otros conocimientos. Por ir a Racing, resignaría dinero. Hace poco estuve en Independiente Santa Fe por dos meses haciendo un reemplazo, fui y ni siquiera hablamos de dinero”, concluyó el ex defensor de la Academia.