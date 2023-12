En River hay optimismo por Matías Arezo, el delantero uruguayo de 21 años que pertenece al Granda de España y que viene de tener un excelente 2023 en Peñarol, el club que lo vio nacer. Arezo dejó al gigante uruguayo para volver al equipo español en el que tuvo un breve paso en 2022 y los andaluces están dispuestos a negociar por él y ya hay una cifra sobre la mesa.

Si River quiere quedarse con Matías Arezo tendrá que desembolsar algo más de 4 millones de dólares, una suma que no pareciera ser elevada teniendo en cuenta la edad del futbolista y el enorme 2023 que tuvo. Las negociaciones continúan entre ambos clubes, que hace poco cerraron el préstamo de Augusto Batalla por seis meses y obligación de compra en caso que Granada se quede en Primera.

Números espectaculares de Arezo en 2023

Matías Arezo dio sus primeros pasos en la Primera de Peñarol en 2019 y permaneció en el club hasta 2022 cuando lo compró Granada de España. En su primer ciclo en el Manya, Arezo anotó 37 goles en 91 partidos. Su paso por el fútbol español no fue el ideal, durante 2022 apenas jugó 18 partidos y marcó un gol. Los andaluces lo prestaron a Peñarol por un año y ahí nuevamente Arezo se destapó: marcó 21 goles en 40 partidos y brindó cuatro asistencias.

¿Es lo que River necesita?

Tras la salida de Salomón Rondón, en River el panorama de delanteros quedó conformado por: Miguel Ángel Borja, Facundo Colidio, Matías Suárez y Agustín Ruberto. Es cierto que parecen muchos nombres para un solo puesto, pero Colidio y Suárez no son delanteros de área, Ruberto todavía no debutó en Primera y se sabe que Martín Demichelis no tiene devoción por Borja. Arezo es un delantero completo, joven y con poder de gol, por lo que su llegada sería muy buena para River.

El mercado de pases de River

En Núñez saben que será un mercado corto, solamente se incorporarán oportunidades y las bajas serán más que las altas. La intención de Demichelis es tener un plantel más corto. En los próximos días se sumará Nicolás Fonseca, además interesan Federico Redondo, Hernán López Muñoz y se busca un lateral derecho.