Se acerca la Navidad y en el mundo Racing le hicieron la carta a Papá Noel: para que Gustavo Costas pueda ir detrás de los grandes objetivos, pretende jugadores de jerarquía. Y en este caso, solicitó por el arribo de un defensor de la Selección Argentina.

Luego de la salida de Gonzalo Piovi y el retiro de Emiliano Insúa, el DT de Racing está esperando que los dirigentes incorporen a un zaguero central que también pueda moverse en el lateral izquierdo, por lo que apuntaron los cañones a William Tesillo. Pero en el caso de que concreten la negociación con Emanuel Mammana, irán detrás de Lautaro Blanco, que está en Elche y con muy poca continuidad .

El ex Rosario Central estuvo en las últimas convocatorias de Lionel Scaloni, pero no logró debutar con la camiseta de la Selección Argentina. Y ahora como necesita sumar minutos, no descartaría analizar la posible propuesta de Racing, que necesita un futbolista que pueda competir por el puesto junto a Gabriel Rojas.

La cotización de Blanco, según reporta el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt, es de 1,5 millones de dólares. Y debido a la buena relación que posee Víctor Blanco, el presidente de la Academia, con Christian Bragarnik, el máximo accionista de Elche, en Avellaneda creen que podría facilitar su llegada.

Por el momento, en Racing están abocados a poder cerrar la operación por Mammana o Tesillo, ya que la zaga central es una prioridad para Costas. Y una vez que culminen con dicha negociación, se encargarán de buscar a Blanco, quien quiere seguir siendo convocado a la Selección Argentina.

¿Hasta cuándo tiene contrato Lautaro Blanco en Elche?

El vínculo de Lautaro Blanco con el elenco español caducará el 30 de junio de 2027.

El 2023 de Lautaro Blanco en Elche

Durante todo el año, Lautaro Blanco completó 473 minutos en 12 partidos que afrontó con la camiseta de Elche.