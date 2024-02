Llegó el momento de la presentación de otro de los equipos más importantes del ámbito doméstico en el marco de una nueva edición de la Copa Argentina. Se trata de San Lorenzo de Almagro que, este miércoles, puso primera marcha bajo la órbita de los 32avos de final de dicho certamen. Y lo hizo con la ilusión de llegar muy lejos.

Con el Estadio Centenario de Quilmes como testigo y como escenario, el conjunto comandado estratégicamente por Rubén Darío Insúa se encontró frente a frente con Independiente de Chivilcoy, un equipo mucho más modesto que se encuentra transitando en el Torneo Federal A, es decir, la tercera categoría del fútbol argentino.

No es un detalle menor que, para este partido, el cuerpo técnico del Ciclón del barrio porteño de Boedo no se guardó demasiado. Por el contrario, colocó en el verde césped a una gran mayoría de habituales titulares. El claro objetivo fue no admitir ninguna sorpresa de esas que suelen llevarse a cabo en la propia Copa Argentina.

De todas maneras, el partido se presentó más complejo de lo que se imaginaba para San Lorenzo. Si bien los de Insúa intentaron ser los protagonistas y dominar las variantes del juego, lo cierto es que se toparon con un contrincante extremadamente voluntarioso que no le puso las cosas fáciles. Así fue como el descanso llegó con un empate 0-0 en el marcador.

Como consecuencia de ello, los de Boedo salieron a disputar la etapa complementaria redoblando esfuerzos con la misión de poder alcanzar el objetivo de clasificarse a la próxima instancia y de seguir con vida en la Copa Argentina, evitando así lo que sería un auténtico papelón ante un rival sacrificado pero humilde.

Sin embargo, cuando transcurrían jugados 15 minutos del segundo tiempo y San Lorenzo insistía sin demasiadas ideas, llegó la anhelada apertura del mercador. Fue por intermedio de Cristian Tarragona, delantero que sacó un muy buen remate contra el palo derecho del arquero de Independiente de Chivilcoy, que no pudo hacer demasiado.

El golazo de Tarragona

Esto generó que los de Chivilcoy se animaran un poco más y empezaran a buscar el arco contrario con más frecuencia. De todos modos, el marcador no volvió a moverse y San Lorenzo se quedó con una ajustada y sufrida victoria por la mínima diferencia sobre Independiente. Así se clasificó para los 16avos de final de la Copa Argentina.

¿Contra quién jugará San Lorenzo?

Tras clasificarse a los 16avos de final de la Copa Argentina, San Lorenzo de Almagro chocará con Tigre o Chacarita Juniors.

¿Cuándo vuelve a jugar San Lorenzo?

Por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional, San Lorenzo visitará a Newell’s Old Boys de Rosario el domingo 3 de marzo a las 21:30 horas.