Ofrecieron a un ex entrenador de Messi en Barcelona a San Lorenzo: los candidatos para reemplazar a Leandro Romagnoli

El empate ante Godoy Cruz, con el fallo de Francisco Fydriszewski sobre el final del partido, decantó en la salida de Leandro Romagnoli como entrenador de San Lorenzo. El Pipi se decidió este domingo y se lo comunicó a la dirigencia del Ciclón.

El ídolo del azulgrana asumió en abril como director técnico tras haber agarrado el cargo como interino. Luego de 26 encuentros en el que conquistó apenas 7 triunfos, el camino de Romagnoli como entrenador de los de Boedo llegó a su fin.

Al conocerse de la salida del DT, las especulaciones y la información afloraron rápidamente. Marcelo Moretti trabaja en encontrar al sucesor de exvolante ofensivo. Entre los nombre sorprendió el de Quique Setién, que supo dirigir a Lionel Messi en Barcelona.

El periodista Gonzalo Orellano adelantó que al entrenador español se lo ofrecieron al Ciclón en las últimas horas. Además del Barca, Setién dirigió en LaLiga a Las Palmas, Real Betis y, hasta la última temporada, a Villarreal.

A la Pulga lo dirigió en la campaña 2019-20 cuando reemplazó a Ernesto Valverde. Fue la primera campaña sin títulos en 12 años y quedó eliminado de la Champions League en aquellos históricos cuartos de final en dónde Bayern Múnich se impuso por 8-2. Lo despidieron al finalizar la temporada.

Setién y otros candidatos a dirigir San Lorenzo

Además del nombre del español, más entrenadores fueron relacionados al club de Boedo en las últimas horas. El más fuerte es el de Pipo Gorosito, un hombre de la casa con el que siempre se especula cuando el banco está vacante.

“Siempre manifesté mis ganas de volver a San Lorenzo, pero me incomoda el momento en el cual está la institución. No quiero causar un problema. Quiero que el club elija lo mejor y no quiero molestar“, explicó el DT.

Kily González y Ariel Holan son otros de los posibles candidatos que surgieron desde la renuncia de Romagnoli. Además, César Luis Merlo descartó la posibilidad de que Pablo Guede regrese al club.