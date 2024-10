San Lorenzo no está nada bien. Tras la asunción de Marcelo Moretti como presidente, el club se vio revolucionado en diversos aspectos y los escándalos estuvieron a la orden del día. La salida del Gallego Insúa fue en medio de declaraciones cruzadas con el presidente, la contratación de Matías Realli tuvo acusaciones de giros falsos de dinero, Néstor Ortigoza -vocal del club- fue apartado como responsable del fútbol y al poco tiempo se viralizaron videos suyos agrediendo a su ex pareja.

En medio de todos estos acontecimientos para nada felices, San Lorenzo también vive una crisis futbolística que lo dejó en una zona incómoda de la tabla posiciones, tanto de la Liga Profesional como de la acumulada. En ambas se encuentra en el puesto 24. Luego del empate en la reanudación del partido pendiente contra Godoy Cruz, Pipi Romagnoli presentó su renuncia como entrenador.

Pipo quiere agarrar en San Lorenzo

Néstor Gorosito tuvo tres pasos por San Lorenzo como jugador y se hizo muy querido por los hinchas. El primero de ellos fue en la temporada 88/89, tras salir de River, luego regresó en dos oportunidades, la primera en 1992 y finalmente en 1996. En calidad de entrenador estuvo entre 2003 y 2004, en los comienzos de su carrera.

Gorosito y Acosta. (Foto: @SanLorenzo).

En diálogo con Radio La Red, Pipo manifestó abiertamente su deseo de asumir como entrenador de San Lorenzo: “Me da pudor estar ofreciéndome a través de un medio por respeto a ‘Pipi’ que lo quiero mucho. Siempre manifesté mis ganas de volver a San Lorenzo, aunque me incomoda el momento en el cual se encuentra la institución. Yo no quiero causar ningún problema, solo quiero que el club elija lo mejor. No quiero molestar”.

Así informó San Lorenzo la salida de Romagnoli

“Leandro Romagnoli le comunicó en la tarde de hoy al presidente Marcelo Moretti su decisión de dejar de ser el técnico de San Lorenzo. Solo nos quedan palabras de agradecimiento para el Pipi y su cuerpo técnico por el trabajo, por la dedicación y en especial por privilegiar siempre a las necesidades de San Lorenzo por sobre todas las cosas. Con el dolor de que el jugador más ganador de la historia no continúe en el Club, lo despedimos con la certeza de que en el futuro nuestros caminos se volverán a encontrar. ¡Muchas gracias, Pipi! ¡San Lorenzo es tu casa!”, compartió en sus redes sociales oficiales.