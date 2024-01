Desde los inicios de su carrera, Brian Fernández lucha contra su adicción. Es un delantero que cuenta con unas condiciones bárbaras, que lo han aprovechado algunos equipos. Sin embargo, debido a su enfermedad, se ha encontrado con muchos contratiempos. Ahora, está ante una nueva oportunidad en un equipo de la Primera Nacional.

Luego de que tuvo que interrumpir su contrato con el Morelia en la Liga de Expansión de México, quedó con el pase en su poder, pero sin equipo. Ahora, desde hace algunos días, se entrena en Almirante Brown, el equipo de Isidro Casanova.

Lo confirmó el presidente de la institución del oeste del Gran Buenos Aires, Maximiliano Levy, en una entrevista en el programa Tirá para Arriba de DSports Radio (FM 103.1). “Hace dos días que Brian (Fernández) está entrenando con nosotros“, reveló.

Todavía no está definido si jugará el torneo de la Primera Nacional con la Fragata, pero su mandamás tiene todas las intenciones de firmarle un contrato al atacante de 29 años. “Falta una reunión más pero él sabe que lo queremos para el campeonato“, dijo. Y agregó: “La mejor forma de ayudarlo es que tenga un club para jugar“.

Los problemas de Brian Fernández en sus últimos clubes

A comienzos de 2023, Brian Fernández estuvo desaparecido en Santa Fe, mientras tenía contrato vigente con Colón. Después de ausentarse en un par de entrenamientos y al no saber nada sobre su paradero, hubo preocupación. Finalmente, apareció poco después, pero volvió a evidenciar los problemas que lo marcaron durante su carrera.

Para mitad de año, tuvo una nueva chance en el fútbol mexicano, aquel en el que brilló cuando jugó para Necaxa. En esta ocasión, el Morelia de la Liga de Expansión de México lo firmó el 21 de agosto. Sin embargo, 25 días después, el club le rescindió su contrato por incumplimientos a temas por fuera de los futbolístico. Había sufrido una nueva recaída.

“En mi cabeza, la ansiedad y todo lo que trae mi enfermedad no me dejó seguir y cometí una falta. Eso me llevó al otro día a sentirme peor, pero decidí pedir disculpas y me sentí acompañado. Continué mi día en el entrenamiento y sintiendo que podía revertirlo, iba a buscar la forma de ajustar sin caer y sin pasar por la misma autodestrucción de siempre. Pero al llegar de ese entrenamiento, en la siesta, mi nene me levanta diciendo que llamaban mucho y ustedes se enteraron antes que nosotros del comunicado del club“, dijo Brian Fernández en un desgarrador posteo en Instagram, explicando lo sucedido en su último paso por México.

Una nueva oportunidad en la Primera Nacional

Almirante Brown se ve como el nuevo destino de Brian Fernández para volver a estar en un equipo profesional. En la Primera Nacional, ya supo ser figura vistiendo las camisetas de Defensa y Justicia y Ferro Carril Oeste. Ahora, podría llegar a la Fragata si todo sale bien.

A lo largo de su carrera y con todos los problemas que supo tener, llegó a tener un buen paso por México con Necaxa donde marcó 18 goles en 32 partidos. También lo hizo bien en Portland Timbers marcando 15 tantos en 23 encuentros. Sus grandes capacidades futbolísticos lo llevaron incluso a jugar en un grande como Racing. El mejor deseo es que pueda seguir ligado al fútbol y muestre dentro del terreno de juego todo lo que es capaz de hacer.