El lateral de la Selección Argentina asegura haber perdido el amor por el rumbo que tomó el fútbol local en los últimos años.

Nicolás Tagliafico fue entrevistado por Juan Pablo Varsky en el programa ‘Clank‘ y se mostró decepcionado por el presente del fútbol argentino. El defensor de la Selección -con pasado en Banfield e Independiente- no cerró la puerta a un posible regreso, pero asegura haber perdido el gusto por la Liga Profesional.

“¿Ver el fútbol argentino? Muy poco. Primero por los horarios, en Europa es muy difícil. Pero empecé a perder ese amor por el fútbol argentino. No sé si es porque siento que empezó a bajar un poco más la calidad; no sé si es porque crecí con el Apertura, Clausura y 20 equipos“, manifestó en primera instancia Tagliafico.

“Hoy es como que uno no se va dando cuenta de las cosas. Grupo A, Grupo B, cómo se conectan… Empezás a perder un poquito de ese amor”, completó el defensor sobre la actualidad de la Liga Profesional.

🇦🇷🤔 ¿Nico Tagliafico sigue mirando fútbol argentino? ¿Tiene en sus planes volver a jugar acá?



Esto nos respondía el lateral Campeón del Mundo.



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Además, ante la pregunta de una posible vuelta al fútbol argentino, Nicolás Tagliafico contestó: “Dejo la puerta abierta, pero va a depender de mucho de los proyectos que haya acá en Argentina, qué club y cómo funcione todo“.

La entrevista completa de Nicolás Tagliafico en Clank

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En síntesis