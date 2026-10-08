Nicolás Tagliafico fue entrevistado por Juan Pablo Varsky en el programa ‘Clank‘ y se mostró decepcionado por el presente del fútbol argentino. El defensor de la Selección -con pasado en Banfield e Independiente- no cerró la puerta a un posible regreso, pero asegura haber perdido el gusto por la Liga Profesional.
“¿Ver el fútbol argentino? Muy poco. Primero por los horarios, en Europa es muy difícil. Pero empecé a perder ese amor por el fútbol argentino. No sé si es porque siento que empezó a bajar un poco más la calidad; no sé si es porque crecí con el Apertura, Clausura y 20 equipos“, manifestó en primera instancia Tagliafico.
“Hoy es como que uno no se va dando cuenta de las cosas. Grupo A, Grupo B, cómo se conectan… Empezás a perder un poquito de ese amor”, completó el defensor sobre la actualidad de la Liga Profesional.
🇦🇷🤔 ¿Nico Tagliafico sigue mirando fútbol argentino? ¿Tiene en sus planes volver a jugar acá?— ClankJPV (@ClankJPV) October 8, 2026
Esto nos respondía el lateral Campeón del Mundo.
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Además, ante la pregunta de una posible vuelta al fútbol argentino, Nicolás Tagliafico contestó: “Dejo la puerta abierta, pero va a depender de mucho de los proyectos que haya acá en Argentina, qué club y cómo funcione todo“.
La entrevista completa de Nicolás Tagliafico en Clank
En síntesis
- Nicolás Tagliafico fue entrevistado por Juan Pablo Varsky en el programa Clank.
- La Liga Profesional es poco seguida por el jugador debido a horarios europeos y el formato actual.
- Un posible regreso a Argentina dependerá de los proyectos de los clubes.