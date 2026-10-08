Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Fútbol Argentino

Nicolás Tagliaficó criticó el formato del fútbol argentino: “Crecí con 20 equipos”

El lateral de la Selección Argentina asegura haber perdido el amor por el rumbo que tomó el fútbol local en los últimos años.

Nicolás Tagliafico aseguró haber perdido el amor por el fútbol argentino
© Getty ImagesNicolás Tagliafico aseguró haber perdido el amor por el fútbol argentino

Nicolás Tagliafico fue entrevistado por Juan Pablo Varsky en el programa ‘Clank‘ y se mostró decepcionado por el presente del fútbol argentino. El defensor de la Selección -con pasado en Banfield e Independiente- no cerró la puerta a un posible regreso, pero asegura haber perdido el gusto por la Liga Profesional.

“¿Ver el fútbol argentino? Muy poco. Primero por los horarios, en Europa es muy difícil. Pero empecé a perder ese amor por el fútbol argentino. No sé si es porque siento que empezó a bajar un poco más la calidad; no sé si es porque crecí con el Apertura, Clausura y 20 equipos, manifestó en primera instancia Tagliafico.

+ Seguinos en

“Hoy es como que uno no se va dando cuenta de las cosas. Grupo A, Grupo B, cómo se conectan… Empezás a perder un poquito de ese amor”, completó el defensor sobre la actualidad de la Liga Profesional.

Además, ante la pregunta de una posible vuelta al fútbol argentino, Nicolás Tagliafico contestó: Dejo la puerta abierta, pero va a depender de mucho de los proyectos que haya acá en Argentina, qué club y cómo funcione todo.

La entrevista completa de Nicolás Tagliafico en Clank

Ver también

Se confirmó el día y la hora para el próximo Superclásico entre Boca y River

En síntesis

  • Nicolás Tagliafico fue entrevistado por Juan Pablo Varsky en el programa Clank.
  • La Liga Profesional es poco seguida por el jugador debido a horarios europeos y el formato actual.
  • Un posible regreso a Argentina dependerá de los proyectos de los clubes.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones