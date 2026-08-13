Del esfuerzo en las calles a la pasión por el fútbol: el beneficio para que los conductores vayan a la cancha

La plataforma de movilidad DiDi anunció el lanzamiento de la segunda fase de su alianza oficial con la Liga Profesional de Fútbol (LPF) para el Torneo Clausura. Esta iniciativa tiene como objetivo principal visibilizar y premiar el trabajo diario de quienes recorren la ciudad, conectándolos con la mayor pasión de los argentinos. A través de este acuerdo, los usuarios que manejan con la app tendrán el beneficio de acceder a entradas y vivir los partidos más importantes del campeonato local desde adentro.

La llave para acceder a estos estadios es DiDi Élite, el programa de lealtad exclusivo para los conductores. Su funcionamiento es muy simple: mientras más manejan y utilizan la aplicación, más puntos suman. Este puntaje acumulado se puede canjear habitualmente por un catálogo de recompensas útiles para su día a día, como jornadas con 0% de comisión, descuentos en nafta, cupones de supermercado o merchandising oficial. La novedad de esta alianza es que ahora, dentro de ese abanico de opciones, los puntos sirven para acceder a comprar un ticket para participar de una trivia por la posibilidad de vivir una de las Experiencias DiDi Élite x LPF.

Al utilizar sus puntos, los conductores habilitan la oportunidad de participar en trivias semanales a través de livestream. Los ganadores no sólo se aseguran un lugar en la tribuna, sino que acceden a un nivel de experiencia VIP: a lo largo del torneo se entregarán más de 130 boletos que incluyen pases dobles, accesos al campo de juego en la previa (pre-match) y Meet & Greets con los futbolistas, dependiendo las fechas. Esta acción tendrá un fuerte despliegue federal, activándose tanto en Buenos Aires como en los clásicos y choques decisivos de Córdoba y Rosario.

Para ser parte de este reconocimiento a quienes son el motor de la ciudad, la invitación a los conductores es a mantenerse activos en la app y sumar puntos para participar de las experiencias y revisar periódicamente la app para no perderse las próximas trivias. Como resume el mensaje de esta nueva etapa de la campaña: “De la cancha a la tribuna, DiDi te acerca a tu pasión y con DiDi te queda más”.