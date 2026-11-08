La dedicatoria de Boca para River en los festejos del título de la tabla anual

Boca Juniors vivió una noche a pura celebración luego de la consagración del título de la tabla anual de la Liga Profesional 2026. El Xeneize pudo cortar la sequía de campeonatos gracias a un agónico gol de Enner Valencia y, durante los festejos, se acordaron de River Plate.
La cuenta oficial de Boca publicó un video en redes sociales en el que se observa a los futbolistas en el vestuario cantanto: “Ya se acerca noche buena, ya se acerca Navidad. Para todas las gallinas, el regalo de papá”.
SIGAN VIENDO 😎 pic.twitter.com/QRISTipmBg— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 8, 2026
Cabe mencionar que los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena todavía tienen fresco el recuerdo del Superclásico ganado en La Bombonera. Además, con este trofeo, Boca le sacó una ventaja de tres títulos a River en la tabla histórica.
El Top 10 de los máximos ganadores del fútbol argentino
|#
|EQUIPO
|TOTAL
|AMAT.
|PROF.
|LIGAS
|COPAS
|COP.
LOC.
|COP.
INT.
|1
|Boca Juniors
|75
|14
|60
|35
|39
|17
|22
|2
|River Plate
|72
|3
|69
|37
|35
|17
|18
|3
|Independiente
|45
|8
|37
|16
|29
|9
|20
|4
|Racing
|41
|21
|20
|18
|23
|15
|8
|5
|San Lorenzo de Almagro
|22
|5
|17
|15
|7
|2
|5
|6
|Alumni (incluye E.H.S.)
|22
|22
|0
|10
|12
|8
|4
|7
|Vélez Sársfield
|19
|0
|19
|11
|8
|3
|5
|8
|Estudiantes de La Plata
|19
|1
|18
|7
|12
|6
|6
|9
|Rosario Central
|14
|5
|9
|5
|9
|8
|1
|10
|Huracán
|13
|7
|6
|5
|8
|8
|0
Los jugadores de Boca bañaron a Arruabarrena en Gatorade en plena conferencia: “Ya me desquitaré”
En síntesis
- Liga Profesional 2026: Boca Juniors logró el título con gol de Enner Valencia.
- 75 títulos históricos: Boca amplió su ventaja a tres copas sobre River Plate.
- Jugadores de Boca: celebraron en el vestuario recordando el Superclásico.