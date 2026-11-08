La dedicatoria de Boca para River en los festejos del título de la tabla anual

Los futbolistas del Xeneize le dedicaron una canción a su rival de toda la vida en el vestuario.

Boca Juniors vivió una noche a pura celebración luego de la consagración del título de la tabla anual de la Liga Profesional 2026. El Xeneize pudo cortar la sequía de campeonatos gracias a un agónico gol de Enner Valencia y, durante los festejos, se acordaron de River Plate.

La cuenta oficial de Boca publicó un video en redes sociales en el que se observa a los futbolistas en el vestuario cantanto: “Ya se acerca noche buena, ya se acerca Navidad. Para todas las gallinas, el regalo de papá”.

Cabe mencionar que los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena todavía tienen fresco el recuerdo del Superclásico ganado en La Bombonera. Además, con este trofeo, Boca le sacó una ventaja de tres títulos a River en la tabla histórica.

El Top 10 de los máximos ganadores del fútbol argentino

# EQUIPO TOTAL AMAT. PROF. LIGAS COPAS COP.

LOC. COP.

INT. 1 Boca Juniors 75 14 60 35 39 17 22 2 River Plate 72 3 69 37 35 17 18 3 Independiente 45 8 37 16 29 9 20 4 Racing 41 21 20 18 23 15 8 5 San Lorenzo de Almagro 22 5 17 15 7 2 5 6 Alumni (incluye E.H.S.) 22 22 0 10 12 8 4 7 Vélez Sársfield 19 0 19 11 8 3 5 8 Estudiantes de La Plata 19 1 18 7 12 6 6 9 Rosario Central 14 5 9 5 9 8 1 10 Huracán 13 7 6 5 8 8 0

En síntesis

Liga Profesional 2026: Boca Juniors logró el título con gol de Enner Valencia.

Boca Juniors logró el título con gol de Enner Valencia. 75 títulos históricos: Boca amplió su ventaja a tres copas sobre River Plate.

Boca amplió su ventaja a tres copas sobre River Plate. Jugadores de Boca: celebraron en el vestuario recordando el Superclásico.