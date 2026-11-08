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Boca Juniors

La dedicatoria de Boca para River en los festejos del título de la tabla anual

Los futbolistas del Xeneize le dedicaron una canción a su rival de toda la vida en el vestuario.

Los jugadores de Boca celebraron la obtención del título en el vestuario
© Foto: @BocaJrsOficialLos jugadores de Boca celebraron la obtención del título en el vestuario

Boca Juniors vivió una noche a pura celebración luego de la consagración del título de la tabla anual de la Liga Profesional 2026. El Xeneize pudo cortar la sequía de campeonatos gracias a un agónico gol de Enner Valencia y, durante los festejos, se acordaron de River Plate.

La cuenta oficial de Boca publicó un video en redes sociales en el que se observa a los futbolistas en el vestuario cantanto: “Ya se acerca noche buena, ya se acerca Navidad. Para todas las gallinas, el regalo de papá”.

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Cabe mencionar que los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena todavía tienen fresco el recuerdo del Superclásico ganado en La Bombonera. Además, con este trofeo, Boca le sacó una ventaja de tres títulos a River en la tabla histórica.

El Top 10 de los máximos ganadores del fútbol argentino

#EQUIPOTOTALAMAT.PROF.LIGASCOPASCOP.
LOC.		COP.
INT.
1Boca Juniors75146035391722
2River Plate7236937351718
3Independiente458371629920
4Racing4121201823158
5San Lorenzo de Almagro2251715725
6Alumni (incluye E.H.S.)22220101284
7Vélez Sársfield1901911835
8Estudiantes de La Plata1911871266
9Rosario Central14595981
10Huracán13765880
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En síntesis

  • Liga Profesional 2026: Boca Juniors logró el título con gol de Enner Valencia.
  • 75 títulos históricos: Boca amplió su ventaja a tres copas sobre River Plate.
  • Jugadores de Boca: celebraron en el vestuario recordando el Superclásico.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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