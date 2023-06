Sin diferencias: San Lorenzo y Colón no brindaron emociones y empataron en cero

San Lorenzo necesitaba recuperarse de la derrota ante Barracas Central de la fecha pasada para seguir en la lucha por el campeonato y para ello enfrentaba en este domingo a un Colón que llegaba al Nuevo Gasómetro como el equipo con más empates de la Liga Profesional con 11 en 18 disputados.

Buscando no alejarse de la zona alta, el Ciclón salió al campo con la ausencia de un jugador clave como Jalil Elías pero con los regresos de Agustín Giay de la Sub 20, por lo que Rubén Darío Insúa tuvo que meter mano en el equipo. Sin embargo, el rendimiento de sus dirigidos durante el primer tiempo no lo tuvieron conforme y por eso, en el entretiempo realizó dos variantes.

Es que pese a irse al vestuario con el 0 a 0 en el marcador, Colón tuvo las más claras de la primera parte, por lo que en el complemento el “Gallego” optó por cambiar de nombres incluyendo a Gonzalo Luján e Iván Leguizamón por Giay y Ezequiel Cerutti. Y con ello, San Lorenzo tuvo una mejoría en el juego que se incrementó aún más con el ingreso de Agustín Martegani en la medianía del segundo tiempo.

En los últimos 30 minutos del encuentro, el equipo local se hizo más fuerte y atacó constantemente, aunque sin éxito, ya que finalmente se impuso el 0 a 0 en el marcador final, confirmando nuevamente las dos caras visibles de San Lorenzo en este 2023: su efectividad defensiva (7 goles en contra en 19 fechas) y su poco gol (19 tantos a favor en 19 jornadas). Vale la aclaración, el árbitro Darío Herrera optó por no cobrar dos penales tras dialogar con el VAR.

De esta manera, el Ciclón quedó con 36 unidades y cayó a la tercera posición por la victoria de Talleres frente a Tigre del pasado viernes. Con un partido más que River, San Lorenzo quedó a cinco puntos de la cima de la Liga Profesional con 24 en todavía en juego. Y entre semana se les viene un duelo que puede marcar el futuro del equipo en la Copa Sudamericana.