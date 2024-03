A los 38 años, Teófilo Gutiérrez aún despliega su talento en su país natal. El delantero milita en el Real Cartagena de la Segunda División de Colombia, pero es recordado en cada uno de los equipos por los que pasó. Ya sea por su capacidad, como por su picardía.

Sin ir más lejos, esta semana, el Coco Basile visitó ESPN F90 y rememoró algunas anécdotas de su carrera. Una de las más pedidas fue la que vivió con el de Barranquilla cuando dirigía a Racing, el último club de su carrera como DT, en el 2012. Aquel día, Teo habría sacado un arma ante sus compañeros.

El entrenador recordó cuando lo expulsaron en el Clásico de Avellaneda y todo fue un desmadre en el vestuario. “Cuando llego veo a dos jugadores míos boxeándolo y tenían razón yo también lo boxeaba, entonces saca del neceser la máquina y me apunta a mí y se armó un quilombo bárbaro“, explicó Basile.

Y completó: “Bajamos del micro y ahí le digo a mis ayudantes ‘he decidido largar la profesión’ porque le dije que no se peleen y se pelearon, no me dieron bola y a partir de ese momento largué el fútbol“.

Lejos de haber quedado una mala espina, Teo respondió sobre su relación con el entrenador y le hizo una invitación. “No he vuelto a hablar con el Coco, pero si me lo cruzo me tomo un vinito con él. Somos grandes amigos. Me enseñó mucho en el fútbol“, dijo Gutiérrez a DSports Colombia.