"Tevez no": la iniciativa de un grupo de hinchas de Independiente contra la llegada del nuevo DT

Independiente no tardó en encontrar un reemplazante para Ricardo Zielinski y Carlos Tevez llegó al predio de Villa Domínico esta mañana, para firmar su contrato con el club y conducir su primera práctica con el plantel en horas de la tarde.

Fue el propio Néstor Grindetti, quien asumió la presidencia del club luego de la renuncia de Fabián Doman, el encargado de reunirse personalmente con el ídolo de Boca, que hizo su primera experiencia como entrenador en Rosario Central el año pasado.

Según se supo en las últimas horas, el presidente quedó encantado no solo con el plan de intenciones futbolísticas de Tevez, sino también por un gesto que lo engrandece y que tiene que ver con no haber planteado ningún tipo de exigencia económica especial.

Pero hay un importante grupo de hinchas del Rojo que no está tan convencido como la dirigencia de que sea el ex-Boca la mejor opción para asumir el cargo de entrenador en un momento de crisis deportiva como el que tiene al equipo muy comprometido con el descenso.

Desde ayer, con el hashtag #TevezNo, en las redes sociales se intentó organizar una convocatoria para manifestarse en contra de la firma del Apache, incluso se deslizó la posibilidad de interrumpir su arribo a Villa Domínico. Sin embargo, la llegada del flamante DT se desarrolló con normalidad.

Más allá que la convocatoria no surtió el efecto deseado, sí quedó claro que hay hinchas del Rojo que no están de acuerdo con la contratación de un ídolo de Boca. “La gente de Independiente está agotada de las malas decisiones que se vienen tomando hace años en nuestra querida institución“, manifiesta una de las pancartas que todavía pueden verse en redes. “Independiente quiere traer como entrenador a un tipo que no le gusta ver fútbol”, se puede leer en la cuenta Mística CAI.

¿Cómo le fue a Tevez como entrenador de Rosario Central?

En su primera experiencia como entrenador, Carlos Tevez cumplió un ciclo de 24 partidos al frente de Rosario Central, de los cuales ganó 6, empató 10 y perdió 8. Pese a que el 40 por ciento de los puntos obtenidos no representa un número demasiado auspicioso, de aquel paso se destaca haber dado una identidad a un equipo repleto de futbolistas jóvenes, muchos de los cuales se afianzaron en Primera División y algunos han logrado ya dar el salto a Europa.

¿Cuándo será el estreno de Tevez en Independiente?

Carlos Tevez dirigirá este martes su primera práctica en Independiente y es un hecho que tendrá su estreno oficial el próximo domingo 27 de agosto, cuando El Rojo reciba a Vélez por la segunda fecha de la Copa de la Liga