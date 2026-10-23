Tigre vs. Atlético Tucumán en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 14 del Torneo Clausura

Tigre y Atlético Tucumán se enfrentan este viernes 23 de octubre, en el Estadio José Dellagiovanna, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Tigre recibe a Atlético Tucumán este viernes 23 de octubre desde las 21:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio José Dellagiovanna. Los dos llegan necesitados de un triunfo que les cambie el humor después de varias fechas sin levantar cabeza. Tigre es el favorito, pero en el fondo del campeonato las etiquetas pesan poco cuando los resultados no acompañan.

Ninguno de los dos está en zona de pelear por arriba, pero tampoco quiere mirar para abajo en la tabla. Un triunfo puede servir para acomodarse y sacarse la mufa de encima.

La actualidad de ambos equipos

Tigre llega golpeado: no gana hace tres partidos y en el último tramo sumó un empate como visitante y dos derrotas, una de local frente a Banfield. Está 11° con 13 puntos en 13 fechos y necesita volver a hacerse fuerte en su cancha para no perderle pisada a la mitad de tabla.

Atlético Tucumán tampoco atraviesa un buen momento. Cayó en su última presentación como local ante Rosario Central y antes había empatado con Gimnasia tras otra derrota en su estadio frente a Barracas Central. Con 14 unidades está apenas arriba del local, en la 10ª posición, y necesita cortar esa seguidilla de local flojo para no complicarse.

El historial entre Tigre y Atlético Tucumán

El historial favorece claramente a Tigre, que ganó 5 de los 12 enfrentamientos ante 2 de Atlético Tucumán, con 5 empates en el medio. La diferencia de gol también es amplia: 18 a 9 a favor del equipo de Victoria. En los últimos cruces la cosa se calmó un poco, con empates sin goles y partidos cerrados, aunque el goleo abultado de 2019 y 2016, ambos 5-0 para Tigre, todavía pesa en la historia reciente entre ambos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/04/2026 Atlético Tucumán vs. Tigre 0-0 Liga Profesional Argentina 08/10/2024 Atlético Tucumán vs. Tigre 1-2 Liga Profesional Argentina 21/05/2023 Tigre vs. Atlético Tucumán 0-0 Liga Profesional Argentina 17/08/2022 Tigre vs. Atlético Tucumán 0-0 Liga Profesional Argentina 25/05/2019 Atlético Tucumán vs. Tigre 0-1 Copa de la Superliga 18/05/2019 Tigre vs. Atlético Tucumán 5-0 Copa de la Superliga 15/09/2018 Atlético Tucumán vs. Tigre 3-0 Liga Profesional Argentina 25/02/2018 Atlético Tucumán vs. Tigre 0-0 Liga Profesional Argentina 20/12/2016 Tigre vs. Atlético Tucumán 0-0 Liga Profesional Argentina 07/03/2016 Tigre vs. Atlético Tucumán 5-0 Liga Profesional Argentina

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Horario del partido

Argentina: 21:15 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Gimnasia vs. Sarmiento — viernes 23 de octubre, 18:00 hs

Gimnasia de Mendoza vs. Platense — viernes 23 de octubre, 18:30 hs

Banfield vs. Lanús — sábado 24 de octubre, 14:45 hs

Talleres vs. Defensa y Justicia — sábado 24 de octubre, 17:00 hs

San Lorenzo vs. Newell's Old Boys — sábado 24 de octubre, 19:15 hs

Rosario Central vs. Huracán — sábado 24 de octubre, 21:30 hs

Aldosivi vs. Belgrano — domingo 25 de octubre, 14:45 hs

Independiente vs. Boca Juniors — domingo 25 de octubre, 17:00 hs

River Plate vs. Racing — domingo 25 de octubre, 19:15 hs

Barracas Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — domingo 25 de octubre, 21:30 hs

Central Córdoba vs. Vélez — domingo 25 de octubre, 21:30 hs

Unión vs. Estudiantes — lunes 26 de octubre, 19:00 hs

Instituto vs. Deportivo Riestra — lunes 26 de octubre, 21:15 hs

Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia — martes 27 de octubre, 19:00 hs

En síntesis