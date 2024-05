Todo lo que decían que iba a pasar en la previa fue una mentira. Se hablaba de que AFA quería voltear a Estudiantes por las declaraciones de Juan Sebastián Verón y todo el tema de las sociedades anónimas, pero el que terminó eliminado de la Copa de la Liga Profesional 2024 fue el Boca de Diego Martínez.

Eduardo Domínguez, DT del Pincha, fue muy pillo: abrió el paraguas antes del partido, se quejó de que el Xeneize pone la sede, el día y el horario de las semifinales -cosa que es verdad-, puso bajo la lupa al arbitraje y el VAR terminó favoreciendo a Estudiantes.

El penal de Enzo Pérez a Cristian Medina es de lo más escandaloso que recuerdo en los últimos años. No se veía semejante escándalo desde el penal que Ceballos le dio a Boca contra Rosario Central por Copa Argentina, cobrando un penal por una falta desde afuera del área.

Ahora, no siempre el que gana tiene la razón. Lo de Estudiantes este martes fue horrible. Si queres ser “bilardista”, tenes que jugar como la Selección Argentina de Bilardo en el 86, no como la del 90. Estudiantes dejó a su mejor jugador en el banco, no atacó nunca y lo terminó salvando una grosería de Lema.

¿Por qué quedó afuera Boca? Lo dijo Riquelme, lo del segundo tiempo no fue nada bueno. Boca lo tuvo para rematarlo, pero no lo hizo y lo terminó perdiendo por penales.

Y después del partido volvimos a conocer al “Ravi Shankar Riquelme”, diciendo que en el fútbol a veces se gana y a veces se pierde. Cuando era opositor y Boca perdía un partido, era la Tercera Guerra Mundial.

Capítulo aparte para el vendehumo de Enzo Pérez. ¡Jugas para Estudiantes, Enzo! Respetá a los Pinchas. Eso de mostrar el escudito a la platea es para la hinchada de River, nada que ver con Estudiantes. Contra Boca te salvó el VAR.