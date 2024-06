El delantero debe tener memoria porque su arranque en el Ciclón no fue bueno y el club lo bancó y le dio oportunidades.

Como yo entiendo el folclore del fútbol, si Adam Bareiro se va a River o a Boca, es una traición a San Lorenzo. Esto es como cuando un amigo se pelea con la novia, ¿podés salir con ella? No corresponde, no es leal.

Bareiro debería acordarse que tuvo una primera etapa en San Lorenzo muy pobre, en su primer campeonato, cuando lo trajo Juan Antonio Pizzi, marcó 4 goles nada más. Pero, pasó el tiempo, le dieron otra oportunidad y gracias a Rubén Darío Insúa que le dio lugar y lo hizo protagonista, el paraguayo se convirtió en lo que es hoy: capitán, guerrero y goleador.

Está cotizado y entiendo las leyes del fútbol y del mercado. Si viene un club de otro país, México, Brasil o de Europa que paga la cláusula, se va. Pero irte a River o a Boca… Eso no corresponde. Se manejaría mal, sobre todo cuando le queda un año y medio más de contrato. Para mí, es traición.

Con respecto al sorteo de la Copa Libertadores, yo creo que River a Talleres le gana con la camiseta. Puedo equivocarme, pero creo que la T no es un equipo ganador porque perdió dos finales de Copa Argentina, una con Patronato y otra con el Boca de Sebastián Battaglia sin patear al arco, el Millonario le tira el manto sagrado y se lo come. Aunque, acepto que me puedo equivocar.

San Lorenzo deberá ser más milagroso que nunca para eliminar a Atlético Mineiro y Boca, como vengo diciendo, en la Copa Sudamericana se metió en un lío porque deberá ir a la altura de Ecuador, ya sea con Independiente del Valle o Liga de Quito. Mientras que Racing y Belgrano esperan rival.