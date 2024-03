Carlos Tevez ratificó la postura que había asumido en la conferencia de prensa posterior al empate 2-2 entre Independiente y Barracas, asegurando que su equipo fue claramente perjudicado por el arbitraje de Pablo Dóvalo. Tras reunirse esta mañana con la dirigencia, dijo que no tiene problemas en que el árbitro vaya a la Justicia y que su cruce con Pablo Toviggino, Tesorero de AFA, tuvo que ver con cuestiones personales. “Yo no le robé a nadie”, aseguró acompañado de Néstor Grindetti, quien asumió una postura más conciliadora y dijo que era importante pasar de página.

“Hoy, más tranquilo, sigo sintiendo que nos robaron. Sigo insistiendo en que perjudicaron a Independiente. Si pensara que lo que salgo a decir puede perjudicar o no a Independiente, tendría que dar un paso al costado. El sistema es a veces injusto. Los técnicos no queremos que nos caguen. El partido habla por sí solo del árbitro”, dijo el entrenador reafirmando su posición original.

Ya en diálogo con ESPN, en relación a la supuesta decisión de Dóvalo de acudir a la Justicia por las declaraciones en su contra y al cruce que tuvo con Toviggino en redes sociales, Tevez se permitió hacer una diferenciación: “Lo de Toviggino es personal. Lo arreglamos en Twitter o donde quiera. Y que Pablo (Dóvalo) vaya a la Justicia. ¿Qué me importa? Lo arreglamos donde él quiera. No le debo nada a nadie. Estoy tranquilo. Yo no le robé a nadie”, aseguró.

En relación a la tirantez que se generó con el Tesorero de AFA, profundizó: “Esto se generó en otro ámbito. Si me tengo que enfrentar a él o al Chiqui Tapia, lo hará sin este escudo. Hoy pongo a Independiente ante todo. Y si por hablar lo perjudico, doy un paso al costado”.

¿Se cansó del fútbol argentino?

A raíz de la polémica que generaron sus declaraciones, Carlos Tevez aseguró que está planteándose no continuar demasiado tiempo como entrenador en Argentina. “No me veo mucho tiempo más. Respeto y sé que es difícil el fútbol argentino, pero uno viene a sumar y no a restar. Me tengo que plantear si quiero ser parte de este sistema. Si querés ser parte, te la tenés que bancar. Si no querés, tenés que dar un paso al costado”, le dijo a ESPN.