La Liga Profesional de Fútbol de Argentina no tiene descanso. Es que, este jueves, comenzó a desarrollarse la decimonovena fecha del mencionado certamen doméstico. En primera instancia, Sarmiento de Junín y Newell’s Old Boys de Rosario empataron 0-0, pero no fue la única función.

Es que, en segundo turno, el estadio Julio Humberto Grondona albergó un encuentro muy atractivo y de realidades bien diferentes entre Arsenal de Sarandí y Boca Juniors, quienes llegaron sin margen de error en torno a sus respectivos objetivos.

Sucede que los locales comenzaron la fecha en el fondo de la tabla de posiciones y con un pie en la segunda división debido al flojísimo promedio que los atormenta. Por su parte, el Xeneize lo hizo con la misión de continuar escalando en la tabla de la Liga Profesional.

En ese contexto, y, pese al claro favoritismo de los de Jorge Almirón, Arsenal se mostró superior desde el comienzo. De hecho, los del Viaducto encontraron la apertura del marcador a los 25 minutos gracias a un golazo de taco de Joaquín Pombo. Luego, con ese 1-0 para el local, llegó el descanso.

+ 1-0 de Pombo:

Naturalmente, al verse abajo en el marcador, Boca salió con todo a jugar la etapa complementaria. Pero, a los siete minutos de dicho período final, el visitante sufrió un nuevo golpe contundente como consecuencia de la expulsión de Marcelo Weigandt.

+ Roja para Weigandt:

A pesar de la inferioridad numérica, Boca siguió buscando el arco contrario con la idea de rescatar por lo menos un punto en un contexto desfavorable. Sin embargo, no tuvo claridad en los últimos metros y se fue con las manos vacías: sorpresivo triunfo 1-0 de Arsenal.