Hace años que Defensa y Justicia es una referencia en el fútbol argentino. Fueron varios los entrenadores que dejaron su huella dándole su impronta a un equipo que suele nutrirse de futbolistas que no son tenidos en cuenta por los equipos más fuertes del país. Julio Vaccari le puso punto final a su ciclo tras casi dos años y lo hizo en medio de una gran emoción.

Defensa y Justicia igualó 1 a 1 con Independiente Medellín por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana y, a falta de una jornada para el cierre de la zona, quedó eliminado del certamen. Este resultado, sumado a la caída en el inicio de la Liga Profesional y al no haber clasificado a los cuartos de final de la Copa de la Liga fueron los desencadenantes de una salida que se veía venir.

“Decirles que no voy a ser más el entrenador de Defensa y Justicia. Punto número uno: agradecerles a Diego (Lemme) y a Christian (Bragarnik) por haberme dado la oportunidad de ser el entrenador de esta institución y agradecerles por cómo me dejaron llevarlo a cabo. Segundo en orden de importancia, quiero agradecerles a estos chicos, a estos jugadores, a este grupo humano que para mí es tremendamente valioso, que es el capital de la institución, que me hizo crecer como entrenador y como persona. Yo soy un privilegiado. De todos los entrenadores del fútbol argentino, el más privilegiado”, afirmó Julio Vaccari en conferencia de prensa mientras se le quebraba la voz para no llorar.

Los números de Julio Vaccari en Defensa

Luego de un buen paso por Vélez, Defensa y Justicia apostó por Julio Vaccari para que se haga cargo del primer equipo en septiembre de 2022. La estadística marca que Vaccari dirigió al Halcón en 90 oportunidades, obtuvo 42 victorias, 25 empates y 23 derrotas. Lo más destacado de su paso por el elenco de Florencio Varela fue haber llegado a la final de la Copa Argentina en 2023, la cual quedó en manos de Estudiantes de La Plata.

El anuncio de Vaccari