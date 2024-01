Desde el momento en el que se fueron, el Mundo Racing sueña con el regreso de Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul. Los campeones del mundo, figuras de la Selección Argentina, llevan la bandera de la Academia a todos lados. Víctor Blanco, presidente del club, está seguro que tendrán un nuevo ciclo en la institución.

En el marco de la presentación de los seis refuerzos del equipo de Avellaneda, el dirigente se refirió a las futuras vueltas de las dos figuras del fútbol europeo: “Yo no tengo dudas. Dependerá de quién esté en el club y que lo seduzcan para que estos chicos regresen acá“.

Y remarcó: “De parte de ellos, estoy seguro, tienen toda la voluntad de venir. Cada vez cuando fueron las despedidas, los saludos, siempre están pensando en el regreso a Racing. Lo que pasa es que son jóvenes y tienen todavía muchos años por delante”.

Qué dijo De Paul sobre volver a Racing

En abril de 2023, en diálogo con Urbana Play, el mediocampista declaró: “Yo siempre digo que a mí me gustaría volver. Sobre todo, esto de volver con otra mentalidad, de poder disfrutar más todo lo que yo quiero al club, y darle valor a otras cosas que antes no le daba”.

“Van pasando los años y la vida, no sabés a donde te va a… a mí, realmente, me gustaría. O sea, no lo tomo como una promesa, y sí me gustaría mucho jugar una Copa Libertadores, el Cilindro lleno, un clásico… pero no sé cuándo. Me gustaría mucho, y lo tomo como un desafío de encontrar la oportunidad. Pero en algunos años, podemos volver a hacer la pregunta, y ahí vemos”, cerró.

Los números de De Paul y Lautaro Martínez en Racing

El mediocampista tuvo dos ciclos con la camiseta de la Academia. Sumando ambas etapas, convirtió 7 goles y dio 7 asistencias en un total de 72 partidos. El Toro, por su parte, disputó 62 encuentros en el conjunto de Avellaneda. En total, marcó en 27 oportunidades y asistió en 6.