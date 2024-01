En cada mercado de pases se habla de la posibilidad de que Rodrigo De Paul abandone el Atlético Madrid. Son varios los equipos del mundo que quieren contar con el jugador de la Selección Argentina y hoy, con la importancia que tiene en el equipo de Diego Simeone, todavía más. Por eso, no sorprende que desde Arabia Saudita pongan los ojos en él.

Según informó el periodista especializado en mercados de pases Ekrem Konur, el mediocampista de la Albiceleste “está despertando el interés de los clubes de Arabia Saudita”. Si bien el mercado está activo, difícilmente se dé su salida durante este invierno europeo.

De Paul tiene contrato con el Atleti hasta junio de 2026, lo que obliga a los interesados a sentarse a negociar con el club además del jugador. De todas formas, teniendo en cuenta la capacidad económica de los clubes de la Liga Profesional Saudí, seguramente el dinero no será un problema para llevarse al campeón del mundo.

Qué dijo Simeone sobre Rodrigo De Paul

Hace algunos días, el director técnico del Atlético Madrid fue claro a la hora de hablar del jugador: “Es extraordinario, tiene una visión de juego como pocos de los futbolistas que tenemos dentro del equipo. Tiene una jerarquía y personalidad que lo posiciona en un lugar especial“.

“Está creciendo, teniendo más peso, cómo se reflejó en los últimos partidos. Necesitamos más de él, no me alcanza con lo que me está dando, necesitamos más de este De Paul porque es el De Paul que fuimos a buscar al Udinese”, remarcó el estratega. Mete presión.

Hace poco más de una semana, Rodrigo también habló de su presente futbolístico: “Creo que, sobre todo, me siento bien y siempre poder ayudar al equipo es muy importante para mí. Los últimos partidos me sentí de la manera que quería sentirme. El Rodrigo que se está empezando a ver es el que tengo que ser. Tenía que dar el paso adelante, estoy intentándolo y si eso se ve y puedo ayudar al equipo para mí está bien”.

Los números de De Paul en el Atlético Madrid

Rodrigo De Paul lleva 108 partidos jugados con la camiseta del Atlético Madrid. Hasta el momento, lleva 7 goles y 15 asistencias en su cuenta personal.