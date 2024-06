El exjugador de Boca Hernán Grana, quien desde inicios de año volvió a defender la camiseta de All Boys, ha vuelto a ser noticia por un episodio poco feliz después de la invasión a la cancha de un partido de fútbol infantil en el que jugaba su hijo para pelearse con el árbitro en abril.

Si bien esta vez no se involucró en ninguna polémica, tuvo un sinsabor deportivo este lunes por haber marcado en contra el gol que derivó en la derrota de su equipo 2-1 ante Agropecuario en Carlos Casares, por la jornada 18 de la Zona A de la Primera Nacional.

En un intento por rechazar un envío largo, cruzado, que buscó a un futbolista a sus espaldas, Grana impactó de manera imperfecta la pelota sobre el borde del área grande con tanta mala fortuna que tomó dirección a un arco en el que no había custodio, porque también Lisandro Mitre había salido a buscar. “Inexplicable”, atinó a decir el comentarista del encuentro que transmitió TyC Sports.

La jugada no tardó en volverse viral en las redes sociales y hasta provocó que algunos hinchas de Boca recordarán su paso por el club: “Top 3 de jugadores que más putee en mi vida. Lo acompaña en el podio Christian Cellay”, escribió uno en X. “Y este fue uno de los flamantes refuerzos de Angelici”, ironizó otro. “Lo que hace un buen representante”, deslizó uno más.

Aunque Hernán Grana fue el centro de las críticas por el desafortunado gol que marcó la derrota de All Boys como visitante, no faltaron los que se encargaron de resaltar que el error principal fue del arquero Lisandro Mitre, por salir a buscar demasiado lejos una pelota que iba a disputar su compañero.

¿Cómo fue la pelea que protagonizó Grana en el partido de su hijo?

Hace ya un par de meses, Hernán Grana fue grabado desde un teléfono celular cuando ingresó a la cancha de un partido de baby fútbol que disputaba su hijo e intentó agredir al árbitro. Si bien el jugador intentó minimizar el episodio a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, el encargado de impartir justicia en el evento dio detalles que no lo dejaron bien parado.

“Primero me gritó, levantó la voz, y primero lo informé con el delegado. Se quedó ahí y no se calmó. Me gritó de nuevo y lo eché. Ahí se metió a la cancha, y bueno, cuando obligué a que lo sacaran, desde la puerta del club me siguió insultado a decirme de todo. No hubo agresión física”, le dijo a Telenoche.

¿Cuántos partidos disputó Grana en Boca?

Durante su paso por el equipo Xeneize entre finales de 2013 y 2014, Hernán Grana disputó un total de 21 partidos, incluyendo el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina. No marcó goles, acumuló seis tarjetas amarillas y no llegó a tener participación internacional con el club.